تعلیق ناگهانی پروازهای دبی

ساعتی پیش، به تعدادی از پروازهای مقصد دبی اجازهٔ فرود در فرودگاه داده نشد.

به گزارش تابناک؛ ساعتی قبل به شماری از پروازهای مقصد دبی، اجازهٔ فرود در فرودگاه داده نشد.

بنا بر این گزارش؛ در حالی دلیل این مسئله شرایط آب‌وهوایی عنوان شد، که سایر فرودگاه‌های نزدیک دبی بدون مشکل درحال فعالیت هستند.

گفتنی است؛ پیش‌تر فرودگاه ریاض عربستان هم به‌دلیل اعمال محاصرهٔ انصارالله یمن با توقف فعالیت روبه رو شد.