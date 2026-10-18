En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

تعلیق ناگهانی پروازهای دبی

ساعتی پیش، به تعدادی از پروازهای مقصد دبی اجازهٔ فرود در فرودگاه داده نشد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۴۴
| |
2116 بازدید
|
۱

تعلیق ناگهانی پروازهای دبی

به گزارش تابناک؛ ساعتی قبل به شماری از پروازهای مقصد دبی، اجازهٔ فرود در فرودگاه داده نشد.

بنا بر این گزارش؛ در حالی دلیل این مسئله شرایط آب‌وهوایی عنوان شد، که سایر فرودگاه‌های نزدیک دبی بدون مشکل درحال فعالیت هستند.

گفتنی است؛ پیش‌تر فرودگاه ریاض عربستان هم به‌دلیل اعمال محاصرهٔ انصارالله یمن با توقف فعالیت روبه رو شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرودگاه ریاض فرودگاه عربستان عربستان اجازه فرود یمن جنگ عربستان و یمن پرواز دبی تعلیق پرواز
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی آرامکو عربستان
۶ کشتی سعودی مجبور به بازگشت از باب‌المندب شدند
جزئیات حادثه هواپیمای اماراتی به روایت شرکت فلای‌دبی
انفجار‌های پیاپی در نزدیکی فرودگاه ریاض
پنج ویدیو از ضربات یمن به تاسیسات نفتی عربستان
لغو گسترده پرواز‌ها در فرودگاه ریاض و جده
سنتکام فرود اضطراری یک جنگنده اف16 را تایید کرد
راز ناکامی پدافند عربستان در برابر موشک‌ها
تصاویر یمنی‌ها در ورودی غرب تعز
گزارش جنجالی واشنگتن از شکست سنگین عربستان!
تعطیلی فرودگاه ریاض تا هفته آینده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
3
2
پاسخ
آخجون
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۱۹۴ نظر)
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۰۹ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s0S
tabnak.ir/005s0S