عکس: جان گرفتن ساحل بوندای با هنر ساحلی
بزرگترین نمایشگاه رایگان مجسمهسازی در فضای باز استرالیا، بار دیگر در مسیر ساحلی ۲ کیلومتری “بوندای به تاماراما” در سیدنی برپا شد و آثار هنرمندانی از سراسر جهان را به نمایش گذاشت. این رویداد سالانه تا ۲ نوامبر ادامه خواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:عکس بین الملل نمایشگاه مجسمهسازی استرالیا ساحل بوندای
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.