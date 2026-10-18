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کد خبر: ۱۳۹۹۲۴۳
بازدید: ۸۱۰

عکس: جان گرفتن ساحل بوندای با هنر ساحلی

بزرگ‌ترین نمایشگاه رایگان مجسمه‌سازی در فضای باز استرالیا، بار دیگر در مسیر ساحلی ۲ کیلومتری “بوندای به تاماراما” در سیدنی برپا شد و آثار هنرمندانی از سراسر جهان را به نمایش گذاشت. این رویداد سالانه تا ۲ نوامبر ادامه خواهد داشت.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل نمایشگاه مجسمه‌سازی استرالیا ساحل بوندای
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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