تصویر پربازدید آزیتا حاجیان در کنار دو دخترش

تصویری از آزیتا حاجیان در کنار دخترانش، مهراوه و ملیکا شریفی‌نیا، منتشر شده که با استقبال و توجه کاربران فضای مجازی روبه‌رو شده است.