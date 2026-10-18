تصویر پربازدید آزیتا حاجیان در کنار دو دخترش
تصویری از آزیتا حاجیان در کنار دخترانش، مهراوه و ملیکا شریفینیا، منتشر شده که با استقبال و توجه کاربران فضای مجازی روبهرو شده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۳۷| |
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به گزارش تابناک؛ تصویر تازهای از آزیتا حاجیان در کنار مهراوه و ملیکا شریفینیا منتشر شده که توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.
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ما یه فرهنگ داریم،خوبشم داریم،فرهنگی از جنس خدا، ایمان، امید، چرا ازش برگردیم؟ مگه در ذاتش مشکل داره، مگه نقض اخلاق درش هست، بیاین اگه دور شدیم برگردیم.خدا منتظر همه ی ماست.