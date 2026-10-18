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آکادمی شنا

تصویر پربازدید آزیتا حاجیان در کنار دو دخترش

تصویری از آزیتا حاجیان در کنار دخترانش، مهراوه و ملیکا شریفی‌نیا، منتشر شده که با استقبال و توجه کاربران فضای مجازی روبه‌رو شده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۳۷
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2110 بازدید
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۲
آزیتا حاجیان

به گزارش تابناک؛ تصویر تازه‌ای از آزیتا حاجیان در کنار مهراوه و ملیکا شریفی‌نیا منتشر شده که توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

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آزیتا حاجیان مهراوه شریفی نیا ملیکا شریفی‌نیا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
7
3
پاسخ
ما یه فرهنگ داریم،خوبشم داریم،فرهنگی از جنس خدا، ایمان، امید، چرا ازش برگردیم؟ مگه در ذاتش مشکل داره، مگه نقض اخلاق درش هست، بیاین اگه دور شدیم برگردیم.خدا منتظر همه ی ماست.
مرجان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
5
پاسخ
ان شاالله همیشه شاد و تندرست باشند.
با این هته سابقه کاری، هیچ وقت مغرور نشدن و برای همین بین همه محبوب و دوست داشتنی هستند.
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