عکس: شعله‌ور شدن خشم عمومی در فرانسه

بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی نخست‌وزیر فرانسه، در جریان تظاهرات ده‌ها هزار نفری روز شنبه در پاریس، دست‌کم ۱۲۰۰ نفر بازداشت شده و ۱۵۰ مأمور پلیس مجروح شدند. این اعتراضات سراسری که در واکنش به جهش قیمت سوخت، بحران معیشت و مطالبات دانش‌آموزان به راه افتاد، پس از اقدام معترضان به آتش‌زدن خودروها و غارت مغازه‌ها، با واکنش سنگین پلیس با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به صحنه خشن‌ترین درگیری‌های ماه‌های اخیر بدل شد.