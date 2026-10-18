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کد خبر: ۱۳۹۹۲۳۶
بازدید: ۱۳۴۵
نظرات: ۱

عکس: شعله‌ور شدن خشم عمومی در فرانسه

بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی نخست‌وزیر فرانسه، در جریان تظاهرات ده‌ها هزار نفری روز شنبه در پاریس، دست‌کم ۱۲۰۰ نفر بازداشت شده و ۱۵۰ مأمور پلیس مجروح شدند. این اعتراضات سراسری که در واکنش به جهش قیمت سوخت، بحران معیشت و مطالبات دانش‌آموزان به راه افتاد، پس از اقدام معترضان به آتش‌زدن خودروها و غارت مغازه‌ها، با واکنش سنگین پلیس با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به صحنه خشن‌ترین درگیری‌های ماه‌های اخیر بدل شد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل اعتراضات فرانسه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
این جهان کوهست و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
پاسخ
2
1