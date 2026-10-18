آقای قالیباف! توصیه رهبر شهید درباره انتصابات را فراموش نکنید / کار مجلس نظارت است نه انتصابات

به گزارش تابناک، رهبر شهید انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس، پس از آنکه محمدباقر قالیباف از گلایه برخی نمایندگان نسبت به تذکر ایشان درباره دخالت در انتصابات سخن گفت، بار دیگر بر موضع خود تأکید کردند: «بنده ناراحتی شما را که اصلا نمی‌خواهم و نمی‌پسندم، اما شما را هم خیلی دوست دارم، مصلحت شما را می‌خواهم؛ واقعا نباید دخالت کنید در انتصابات.» این تذکر صریح، توصیه‌ای درباره یک رویه اداری نبود؛ بلکه مرزی روشن میان وظیفه نظارتی مجلس و ورود به حوزه اختیارات اجرایی دولت ترسیم می‌کرد.

تردیدی نیست که قالیباف از تجربه و توانمندی مدیریتی برخوردار است و ممکن است بسیاری از حامیان او معتقد باشند که می‌توانست در حوزه اجرایی نیز تیمی توانمند تشکیل دهد؛ اما بحث بر سر توانایی افراد نیست، بلکه بر سر رعایت حدود مسئولیت‌هاست. نظارت بر عملکرد دولت حق قانونی مجلس است، اما تلاش برای اثرگذاری بر انتصاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها، چه مستقیم از سوی نمایندگان و چه از طریق اطرافیان و منسوبان آنان، موضوعی متفاوت است و نمی‌توان آن را با حق نظارت توجیه کرد.

در همین چارچوب، اخیرا و همزمان با تغییرات مدیریتی در وزارت نفت، برخی فعالان رسانه‌ای ادعاهایی درباره تلاش افراد منسوب به قالیباف برای دستیابی به جایگاه‌های مدیریتی و کرسی‌های هیئت‌مدیره در برخی هلدینگ‌های اقتصادی مطرح کرده‌اند. از جمله، در گزارشی که اخیرا درباره تغییرات مدیریتی وزارت نفت منتشر شده، ادعاهایی درباره رایزنی برای بازگشت برخی چهره‌ها به هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس مطرح شده و به‌اندازه‌ای مهم است که نمی‌توان از کنار آن بی‌تفاوت گذشت.

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از سوی دیگر، در میان بخشی از نیروهای سیاسی و حامیان قالیباف این نگرانی مطرح است که تاکید او بر «وفاق» ممکن است به‌گونه‌ای تعبیر شود که حضور افراد نزدیک به جریان‌های سیاسی مختلف در بدنه دولت، جایگزین معیارهایی چون تخصص، شایستگی و استقلال تصمیم‌گیری مدیران شود. روشن است که بدون شواهد کافی نمی‌توان چنین برداشتی را به قالیباف نسبت داد؛ اما بهترین راه برای پایان دادن به این گمانه‌زنی‌ها، موضع‌گیری صریح و شفاف خود اوست. وفاق نباید به سهم‌خواهی در مدیریت کشور تعبیر شود و انتصاب‌ها نیز نباید به ابزاری برای جلب رضایت حلقه‌های سیاسی تبدیل شوند.

اکنون انتظار می‌رود قالیباف، با توجه به جایگاه خود و تاکیدهای پیشینش بر غیرقانونی بودن دخالت نمایندگان در عزل‌ونصب‌ها، هرچه سریع‌تر درباره این ادعاها موضع‌گیری کند و اگر تلاش‌هایی از سوی اطرافیانش برای اثرگذاری بر انتصابات صورت گرفته است، صریحا با آن مخالفت کند. علاقه‌مندان او نیز حق دارند بدانند موضع رئیس مجلس درباره این گزارش‌ها چیست. آیا توصیه رهبر شهید درباره پرهیز از دخالت در انتصابات، اصلی همیشگی و بدون استثناست یا در مواجهه با افراد نزدیک به هر جریان سیاسی، تفسیر دیگری پیدا می‌کند؟