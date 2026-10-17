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کد خبر:۱۳۹۹۲۱۰
کد خبر:۱۳۹۹۲۱۰
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نبض خبر

اعتقاد دارم رئیسی ترور شد!

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر می‌گوید: «محل شهادت شهید رئیسی انگار جمینگ می‌شد... لوکیشن هایی که می دادند همه اشتباه بود... 90 تیم دنبال رئیسی می‌گشت... هرکس می‌گوید ترکیه پیدا کرده، غلط کرده است... وقتی به محل حادثه رسیدیم هم آنتن بود، هم موبایل ها زنگ می خورد...» کولیوند با اشاره به صحنه حادثه و اتفاقات عجیب رخ داده با وجود گزارش نهادهای رسمی مبنی بر اینکه صرفاً یک حادثه بوده، گفت: «...اعتقاد دارم رئیسی ترور شد!» اظهارات کولیوند را می‌بینید و می‌شنوید.
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