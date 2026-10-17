تصاویر دیدنی از مراحل درمان و رهاسازی فوک خزری

این حیوان که حدود یک ماه پیش به دلیل گرفتاری در تور‌های سرگردان ماهیگیری با جراحات شدید، ضعف عمومی، کاهش وزن و آسیب بینایی پیدا شده بود، پس از انتقال به مرکز امداد و نجات میانکاله و دریافت مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه‌ای، با کسب ده کیلوگرم افزایش وزن به شرایط مناسب رسید و با همکاری ادارات کل محیط زیست و بنادر و دریانوردی مازندران، در فاصله ده کیلومتری از ساحل بندر امیرآباد و در عمق سی متری دریای خزر به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.