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کد خبر:۱۳۹۹۲۰۲
کد خبر:۱۳۹۹۲۰۲
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حیات وحش

تصاویر دیدنی از مراحل درمان و رهاسازی فوک خزری

این حیوان که حدود یک ماه پیش به دلیل گرفتاری در تور‌های سرگردان ماهیگیری با جراحات شدید، ضعف عمومی، کاهش وزن و آسیب بینایی پیدا شده بود، پس از انتقال به مرکز امداد و نجات میانکاله و دریافت مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه‌ای، با کسب ده کیلوگرم افزایش وزن به شرایط مناسب رسید و با همکاری ادارات کل محیط زیست و بنادر و دریانوردی مازندران، در فاصله ده کیلومتری از ساحل بندر امیرآباد و در عمق سی متری دریای خزر به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.
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برچسب‌ها:
حیات وحش فوک ویدیو فوک خزری حیات وحش ایران
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