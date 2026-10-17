رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به ناآرامی‌ها و حملات به اماکن عمومی در این کشور اعلام کرد که خشونت در جمهوری فرانسه جایی ندارد.

به گزارش تابناک، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در واکنش به تظاهرات امروز در فرانسه در شبکه ایکس نوشت:

در جمهوری ما، هیچ جایی برای خشونت نیست.

کسانی که شکستند، به فرمانداری‌ها و مغازه‌ها حمله کردند و تا شهرداری‌های ما را غارت کردند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد.

همه ما در برابر آشوب‌آفرینانی که فقط در پی سرنگونی نهادهای ما هستند و مانع کسانی می‌شوند که خواسته‌هایشان را مسالمت آمیز بیان می‌کنند، یکپارچه خواهیم ایستاد.