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مکرون برای معترضان فرانسوی خط‌ونشان کشید!

رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به ناآرامی‌ها و حملات به اماکن عمومی در این کشور اعلام کرد که خشونت در جمهوری فرانسه جایی ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۸۹
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ماکرون

به گزارش تابناک، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در واکنش به تظاهرات امروز در فرانسه در شبکه ایکس نوشت: 

در جمهوری ما، هیچ جایی برای خشونت نیست.

کسانی که شکستند، به فرمانداری‌ها و مغازه‌ها حمله کردند و تا شهرداری‌های ما را غارت کردند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد.

همه ما در برابر آشوب‌آفرینانی که فقط در پی سرنگونی نهادهای ما هستند و مانع کسانی می‌شوند که خواسته‌هایشان را مسالمت آمیز بیان می‌کنند، یکپارچه خواهیم ایستاد.

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