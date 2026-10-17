عکس: حضور وزیر پیشنهادی دفاع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و با حضور سردار سیدمجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع برگزار شد.