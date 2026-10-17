En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۹۱۸۵
بازدید: ۱۱۴۹

عکس: حضور وزیر پیشنهادی دفاع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و با حضور سردار سیدمجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع برگزار شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری وزیردفاع مجلس شورای اسلامی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha