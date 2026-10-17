پافشاری عون بر ادامه مذاکرات با رژیم اسرائیل

به گزارش تابناک، جوزف عون رئیس جمهور غربگرای لبنان اعتراف کرد که اسرائیل به توافق چارچوب (توافق ننگین دولت غربگرای بیروت با تل آویو) که با نظارت آمریکا به دست آمد، پایبند نبوده است.

وی با وجودی که اذعان کرده است که رژیم صهیونیستی به توافقات پایبند نیست، بر ادامه رویکرد خفت بار انجام مذاکرات با رژیم صهیونیستی پافشاری کرد و گفت که هیئت نظامی لبنان در نشست سه جانبه(صهیونیستی،‌آمریکایی و لبنانی) در ایالت فلوریدا در سه شنبه آتی شرکت خواهد کرد.

عون همچنین گفت که ما تمایل به تمدید ماموریت یونیفل(نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان) و بر اساس هر فرمولی داریم که حضور بین المللی در جنوب کشور را تضمین کند.

منبع: تسنیم