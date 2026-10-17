ابلاغ سلام و دعای رهبر انقلاب به رزمندگان در تنگه هرمز

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در سفر به نوار ساحلی هرمزگان و مناطق سخت‌گذر مشرف به تنگه هرمز گفت: وظیفه من، ابلاغ سلام و دعای خیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به رزمندگان مستقر در تنگه هرمز، خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز است.

نماینده ویژه رهبر انقلاب با ایستادن بر یکی از بلندی‌های مشرف به تنگه هرمز و اشاره به کشتی‌ها گفت: کسانی که در توهم فروپاشی نظام اسلامی در مدت سه روز بودند حالا حتی توان گذشتن از تنگه هرمز را هم ندارند.