ابلاغ سلام و دعای رهبر انقلاب به رزمندگان در تنگه هرمز
نماینده ویژه رهبر انقلاب سلام و دعای خیر ایشان را به رزمندگان مستقر در تنگه هرمز ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۸۱| |
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به گزارش تابناک، حجتالاسلام حاجیصادقی در سفر به نوار ساحلی هرمزگان و مناطق سختگذر مشرف به تنگه هرمز گفت: وظیفه من، ابلاغ سلام و دعای خیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به رزمندگان مستقر در تنگه هرمز، خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز است.
نماینده ویژه رهبر انقلاب با ایستادن بر یکی از بلندیهای مشرف به تنگه هرمز و اشاره به کشتیها گفت: کسانی که در توهم فروپاشی نظام اسلامی در مدت سه روز بودند حالا حتی توان گذشتن از تنگه هرمز را هم ندارند.
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