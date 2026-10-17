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پیروزی بزرگ شباب الاهلی با گلزنی سردار آزمون

شباب الاهلی با درخشش ستاره ایرانی خود العین صدرنشین را شکست داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۸۰
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سردار آزمون

به گزارش تابناک، در حساس ترین بازی هفته ششم لیگ امارات شباب الاهلی که سه ستاره ایرانی در ترکیب اصلی خود داشت از العین صدرنشین پذیرایی کرد.

شباب الاهلی در این بازی حساس توانست با دو گل به پیروزی برسد.

سردار آزمون ستاره ایرانی شباب الاهلی توانست در این بازی هم بدرخشد و گل نخست تیمش را به ثمر رساند.

در این بازی سعید عزت‌اللهی بازوبند کاپیتانی شباب الاهلی را بر بازو بست. رضا غندی پور هم در ترکیب اصلی به میدان رفت اما از دقیقه ۱۳ به خاطر مصدومیت تعویض شد.

در دیگر بازی برگزار شده النصر در غیاب مهدی قایدی با دو گل به پیروزی رسید.

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امارات لیگ امارات شباب الاهلی سردار آزمون گل زنی
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