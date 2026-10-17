نگرانی پیت هگست از تقویت نظامی چین در اقیانوس آرام

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا امروز شنبه در سخنانی ادعا کرد: ما آماده‌ ایم تا مانع هرگونه تلاشی برای تغییر وضعیت موجود در دریای چین جنوبی و اقیانوس آرام بشویم.

وزیر جنگ آمریکا در این خصوص اضافه کرد: چین در حال انجام بزرگ‌ترین تقویت قوای نظامی در اقیانوس آرام است.

این در حالی است که وی به بودجه نظامی و تلاش کشورش برای استعمار جهان اشاره ای نکرد.