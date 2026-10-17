دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرماندهکل سپاه
به گزارش تابناک؛ در دیدار مهندس مهرداد اخلاقی با سرلشکر احمد وحیدی درباره نقش صنعت دفاعی در پشتیبانی از نیروهای مسلح، تداوم تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی در شرایط جنگی و راهکارهای توسعه همکاری و همافزایی میان مجموعههای صنعتی وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبادل نظر شد.
فرمانده کل سپاه در این دیدار با اشاره به اهمیت تلاشهای متخصصان و کارکنان صنعت دفاعی کشور در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بر نقش راهبردی توانمندیهای بومی در تأمین نیازهای دفاعی و پشتیبانی از رزمندگان تأکید کرد.
وی درباره ضرورت تقویت فعالیتهای صنعتی و فناورانه در شرایط کنونی، اظهار کرد: اتکا به دانش بومی، اراده متخصصان و تداوم زنجیره تولید تجهیزات دفاعی از مؤلفههای مهم حفظ آمادگی نیروهای مسلح و مقابله با تهدیدهای احتمالی دشمنان است.
سرلشکر وحیدی همچنین با تأکید بر اهمیت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی، توسعه همکاری میان بخشهای عملیاتی و صنعتی نیروهای مسلح را زمینهساز ارتقای توان رزمی، افزایش آمادگی دفاعی و تقویت قدرت بازدارندگی کشور دانست.
فرمانده کل سپاه با اشاره به تجارب و توانمندی های مهندس اخلاقی در سیر ارتقا صنایع دفاعی، به ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی و صنعتی کشور و توسعه فناوریهای راهبردی، تقویت زیرساختهای تولیدی و استفاده از توان متخصصان داخلی با رویکردی مستمر و متناسب با الزامات کنونی و آینده دفاعی کشور تاکید کرد.
اخلاقی نیز بر آمادگی در وزارت دفاع برای اولویت پشتیبانی های موثر از نیروهای مسلح و پایداری زنجیره تولید توام با ارتقا فناوری و بویژه در تسلیحات راهبردی را بیان کرد.
وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به ظرفیت ها و آمادگی مجموعه صنایع دفاع برای گسترش همکاری و تعامل با بخشهای متناظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر توسعه همکاریهای مشترک در زمینه طراحی، تولید، تأمین و پشتیبانی تجهیزات دفاعی تاکید نمود و محورهای مهم تعامل میان مجموعههای صنعتی و عملیاتی نیروهای مسلح هم افزایی ظرفیتهای موجود در ارتقای آمادگی دفاعی و تامین نیازهای نیروهای مسلح را بیان کرد.