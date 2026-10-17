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هشدار سفارت آمریکا درباره حمله به فرودگاه‌های عربستان

سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشداری ویژه از شهروندان این کشور در عربستان خواست نسبت به احتمال حملات به فرودگاه‌های عربستان هوشیار باشند.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۷۳
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سفارت آمریکا

به گزارش تابناک، سفارت آمریکا در ریاض روز شنبه با صدور هشداری ویژه از شهروندان آمریکایی حاضر در عربستان سعودی خواست در برابر احتمال حملاتی که فرودگاه‌های این کشور را هدف قرار می‌دهند، هوشیار و محتاط باشند.

این سفارتخانه همچنین اعلام کرد که شماری از شهروندان آمریکایی به‌دلیل تصویربرداری و انتشار اطلاعات درباره مقابله با موشک‌ها و پهپادها و نیز محل سقوط آن‌ها بازداشت شده‌اند.

سفارت آمریکا جزئیات بیشتری درباره شمار افراد بازداشت‌شده یا زمان و مکان بازداشت آن‌ها ارائه نکرده است.

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