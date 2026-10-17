فعالیت‌های تجاری در گذرگاه مرزی ریمدان–گبد میان ایران و پاکستان متوقف شده است، اما تردد مسافران همچنان ادامه دارد؛ مقام‌های دو کشور تاکنون توضیحی درباره علت این تصمیم ارائه نکرده‌اند.

پاکستان، گذرگاه تفتان را به روی ایران بست!

به گزارش تابناک، سیدحسین حسینی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایران، امروز- شنبه- از توقف فعالیت‌های تجاری در گذرگاه مرزی ریمدان–گبد خبر داد و تأکید کرد که عبور مسافران همچنان برقرار است.

در همین حال، مرکز مطالعات مشترک ایران و پاکستان اعلام کرد سفیر پاکستان در تهران نیز در تماس تلفنی با محمدحسین باقری، مدیر این مرکز، بسته شدن گذرگاه از سمت پاکستان را تأیید کرده است.

در این حال، منابع محلی اعلام کردند بخش مهاجرتی گذرگاه تفتان به دستور مقام‌های اسلام‌آباد بسته شده و تردد مسافرا ن از سمت پاکستان متوقف شده است. بخش ایرانی این گذرگاه همچنان فعال است.

این تحول پس از انتشار گزارش‌های ضدونقیض در روزهای گذشته درباره بسته شدن این گذرگاه از سوی پاکستان رخ داده است؛ گزارش‌هایی که پیش‌تر از سوی برخی منابع تکذیب شده بود.

با وجود تأیید توقف فعالیت‌های تجاری، مقام‌های مسئول دو کشور هنوز درباره دلایل این تصمیم و زمان احتمالی ازسرگیری مبادلات تجاری توضیحی نداده‌اند.