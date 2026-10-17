زلنسکی تاریخ دیدار با پوتین را تعیین کرد

رئیس‌جمهور اوکراین گفت دیدارش با همتای روسی خود می‌تواند در جریان اجلاس گروه ۲۰ در تاریخ ۱۴ و ۱۵ دسامبر (۲۳ و ۲۴ آذر ماه) در آمریکا یا یکی از کشورهای غرب آسیا برگزار شود.

به گزارش تابناک، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه شنبه در یک فایل صوتی که توسط خبرگزاری «نووستی لایو» منتشر شد، ادعا کرد: ایالات متحده در حال انجام اقدامی درباره دیدار من و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه است و این دیدار می‌تواند در یکی از کشورهای غرب آسیا برگزار شود.

زلنسکی در ادامه افزود: ایالات متحده همیشه از امارات متحده عربی یا عربستان سعودی در این باره نام برده است. این دیدار همچنین می‌تواند در جریان نشست گروه ۲۰ در آمریکا برگزار شود، اما هنوز هیچ تاییدی از سوی روسیه یا ایالات متحده صورت نگرفته است. این دیدار حتی می‌تواند در یک کشور اروپایی برگزار شود. من می‌دانم که اروپایی‌ها در حال شروع تماس در این مورد هستند.

در ماه سپتامبر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از پوتین برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در میامی دعوت کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرگزاری ریانووستی گفت که روسیه از این دعوت سپاسگزار است و آن را بررسی خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده که دیدار مستقیم بین پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به درگیری‌های جاری در اوکراین «ضروری» است.

پوتین نیز بارها گفته که اگر زلنسکی آماده گفت‌وگو باشد، می‌تواند به مسکو بیاید.