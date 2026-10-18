بیوگرافی همسر آرین سلیمی+ عکس

در این گزارش توجه شما را به بیوگرافی کوثر اساسه؛ از تولد در کرمانشاه و خانواده ورزشی‌اش تا مسیر قهرمانی در تکواندو، مهم‌ترین مدال‌ها و ازدواج با آرین سلیمی جلب می کنیم. با ما باشید.

به گزارش تابناک؛ کوثر اساسه در ۳ دی ۱۳۸۰ در کرمانشاه به دنیا آمد. اطلاعات زیادی درباره دوران کودکی، تحصیلات و جزئیات زندگی شخصی او در رسانه‌ها منتشر نشده و بخش عمده اطلاعات موجود درباره او به سال‌های حضورش در ورزش حرفه‌ای مربوط می‌شود.

خانواده کوثر اساسه

کوثر اساسه در یک خانواده ورزشی در کرمانشاه رشد کرده است. پدر او، کامبیز اساسه، از پیشکسوتان کشتی کرمانشاه است و سابقه فعالیت در ورزش این استان را دارد. درباره مادر و خواهر یا برادران کوثر اساسه اطلاعات قابل اتکای زیادی در منابع عمومی منتشر نشده است.

وزن و قد کوثر اساسه

قد کوثر اساسه حدود ۱۷۷ سانتی‌متر ذکر شده است. او در رقابت‌های مختلف تکواندو در وزن‌های گوناگون حضور داشته و در سال‌های اخیر بیشتر در وزن ۶۲- کیلوگرم به میدان رفته است.

ازدواج کوثر اساسه و آرین سلیمی

کوثر اساسه با آرین سلیمی، قهرمان تکواندوی ایران، ازدواج کرده است. این دو ورزشکار کرمانشاهی هر دو سابقه حضور در تیم ملی تکواندو را دارند و خبر ازدواجشان در مهر ۱۴۰۵ با انتشار تصاویری از سوی آرین سلیمی در صفحه شخصی‌اش اعلام شد.

شروع فعالیت حرفه‌ای تکواندوکار کوثر اساسه

کوثر اساسه فعالیت حرفه‌ای خود در تکواندو را از کرمانشاه و از رده‌های پایه آغاز کرد. او از دوران نوجوانی به اردوهای تیم ملی راه یافت و به‌تدریج در مسابقات کشوری و بین‌المللی حضور پیدا کرد. لیلا خزایی از مربیان سازنده او در سال‌های ابتدایی فعالیت حرفه‌ای‌اش بوده است. نام باشگاه اولیه یا سالن مشخصی که کوثر اساسه فعالیت خود را از آنجا آغاز کرده باشد، در منابع معتبر عمومی منتشر نشده است.

ورود به تیم ملی بزرگسالان

اساسه از سال ۲۰۱۹ حضور جدی‌تری در رده بزرگسالان داشت و در تورنمنت‌های داخلی و بین‌المللی مختلف برای ایران به میدان رفت. او در طول این سال‌ها در اوزان مختلف مبارزه کرده، اما بخش مهمی از دوران حرفه‌ای‌اش در وزن ۶۲- کیلوگرم سپری شده است.

مدال برنز آزاد قهرمانی جهان

یکی از مهم‌ترین نتایج کوثر اساسه در سال ۲۰۲۱ رقم خورد؛ زمانی که در نخستین دوره مسابقات آزاد قهرمانی جهان زنان در ریاض، در وزن ۶۲- کیلوگرم به مدال برنز رسید. این مدال یکی از مهم‌ترین افتخارات بین‌المللی او در رده بزرگسالان محسوب می‌شود.

مدال‌های بین‌المللی کوثر اساسه

کوثر اساسه در ادامه مسیر حرفه‌ای خود در چند تورنمنت معتبر به مدال رسید. او در جام فجر ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، جام ریاست فدراسیون جهانی در آسیا ۲۰۲۲ و رقابت‌های آزاد فجیره ۲۰۲۳ مدال طلا گرفت. در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا ۲۰۲۴ نیز به مدال نقره رسید و در سال ۲۰۲۶ بار دیگر در فجیره روی سکو رفت.

حضور در مسابقات قهرمانی جهان

کوثر اساسه در سال ۲۰۲۵ به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی جهان ووشی چین در وزن ۶۲- کیلوگرم حضور داشت. او در این رقابت‌ها پس از عبور از مرحله نخست، در ادامه از دور مسابقات کنار رفت.

مهم‌ترین افتخارات کوثر اساسه

در کارنامه ورزشی کوثر اساسه، مدال برنز آزاد قهرمانی جهان زنان ۲۰۲۱، چند مدال طلای جام فجر و جام ریاست فدراسیون جهانی، طلای فجیره ۲۰۲۳ و مدال‌های نقره در رقابت‌های باشگاهی آسیا و فجیره دیده می‌شود.

این نسخه برای بیوگرافی تمیزتر است، چون هم مسیر حرفه‌ای را نشان می‌دهد و هم مقاله را تبدیل به گزارش مسابقه به مسابقه نمی‌کند.

منبع: نمناک