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استقبال رئیس سازمان سینمایی از مجید مجیدی

مجید مجیدی پس از کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره بوسان با استقبال رئیس سازمان سینمایی وارد کشور شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۵۸
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مجید مجیدی

به گزارش تابناک، مجید مجیدی که با آخرین ساخته اش «غذای نیمروز» موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم از سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان شد، بامداد امروز شنبه 25 مهرماه وارد ایران شد و در فرودگاه امام خمینی(ره) مورد استقبال رائد فریدزاده قرار گرفت.

مسعود نجفی مشاور رئیس سازمان سینمایی و مدیر کل روابط عمومی و سید صادق لواسانی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فریدزاده را در استقبال از مجیدی همراهی کردند.

مجید مجیدی که جایزه‌اش را به مردم شجاع ایران تقدیم کرد، سخنرانی اش در مراسم پایانی این جشنواره بازتاب گسترده ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و بار دیگر توجه رسانه‌های سینمایی جهان را به پیامدهای انسانی جنگ علیه ایران جلب کرد.

منبع: سازمان سینمایی

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مجید مجیدی جشنواره بوسان فیلم غذای نیمروز سینمای ایران سازمان سینمایی
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