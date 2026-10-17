باجه جدید بانک شهر در «شیروان» افتتاح شد

در راستای گسترش ارائه خدمات نوین بانکی به شهروندان در شمال شرق کشور، باجه جدید بانک شهر در شهر شیروان استان خراسان شمالی افتتاح شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، با هدف توسعه خدمت‌رسانی و تسهیل دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به خدمات برتر بانکی، باجه جدید بانک شهر در شهر شیروان دومین شهر بزرگ در استان خراسان شمالی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

بانک شهر با شعار «نوآوری در خدمت» و با رویکردی مشتری‌محور، همواره در تلاش است تا با توسعه شعب و باجه‌های خود، شرایط دسترسی تمامی اقشار جامعه به خدمات پولی و بانکی را تسهیل کند.

افتتاح این باجه‌ در سال ۱۴۰۵ نیز گامی دیگر در جهت تحقق این هدف و ارائه خدمات نوین به شهروندان و فعالان اقتصادی استان خراسان شمالی محسوب می‌شود.

شهروندان می‌توانند برای بهره‌مندی از خدمات بانک شهر به باجه این بانک به آدرس: خیابان امام رضا، جنب شهرداری شیروان مراجعه کنند.