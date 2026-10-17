واکنش اسماعیلی به احتمال ترور شهید رئیسی‌

رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت سیزدهم با ابراز بی‌اطلاعی از اظهارات رئیس جمعیت هلال احمر درباره احتمال ترور شهید آیت‌الله رئیسی، گفت: یافته‌ها و اظهارنظرهای هیئتی که از سوی امام شهید برای بررسی این موضوع مأمور شدند، می‌تواند به‌عنوان یک نظریه متقن مورد استناد قرار گیرد.

به گزارش تابناک، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم، ظهر شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم سالگرد درگذشت سردار علیرضا افشار که در مسجد نور تهران برگزار شد،

در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، مبنی بر احتمال ترور شهید آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور فقید، تصریح کرد: من به لحاظ سبقه حقوقی که دارم معتقدم که در ارتباط با موضوع شهید رئیسی، به‌طور طبیعی با توجه به جایگاه حقوقی که دارم، نظر نهایی در این ارتباط را هیئتی که از سوی امام شهید برای بررسی این موضوع مأمور شدند، ارائه می‌کند و قطعاً یافته‌ها و اظهارنظرهای آن‌ها می‌تواند به‌عنوان یک نظریه متقن مورد استناد قرار گیرد.

گفتنی است، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران در بخشی از برنامه ماجرای جنگ ۲ در پاسخ به سوال مستقیم مجری درباره احتمال ترور شهید رئیسی بر این موضوع تاکید کرد که لوکیشن‌های ارسالی برای تیم‌های جستجو اشتباه بوده است. به گفته او احتمال انجام عملیات جَمینگ (ایجاد اختلال در امواج رادیویی) در این منطقه وجود داشت. کولیوند گفت: «وقتی به محل حادثه رسیدیم، هم آنتن بود هم موبایل‌ها زنگ می‌خورد.»