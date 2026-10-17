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غریب‌آبادی از مصوبه مهم بغداد خبر داد

غریب آبادی: قطعنامه محکومیت حمله به ایران در نشست شورای وزیران تصویب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۴۰
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کاظم غریب آبادی


 
به گزارش تابناک؛ کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه گفت: قرار است اسنادی در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی تصویب شود و همچنین گزارش نهایی با نام بغداد داریم.
 
اسناد تقریبا پیش از یک سال قبل بین کارشناسان مورد تفاهم قرار گرفته بود. از جمله آن قطعنامه‌ای  که وزرای خارجه در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و امریکا علیه کشورمان صادر کردند.
 
قرار است آن قطعنامه‌ها  مجدد در همین نشست به عنوان مصوبات اجلاس عادی وزرای خارجه سازمان به تصویب برسد.
 
قطعنامه‌ای که قبلا درباره جنگ ۱۲ روزه صادر شده بود در این نشست مصوب خواهد شد.

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کاظم غریب آبادی قطعنامه جنگ ۱۲ روزه حمله به ایران
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