وزیران امور خارجه مصر و ترکیه در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در بغداد دیدار و بر ضرورت بازگشت ایران و آمریکا به مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی تاکید کردند.

تأکید مصر و ترکیه بر بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره

به گزارش تابناک؛ وزیران امور خارجه مصر و ترکیه در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در بغداد دیدار و بر ضرورت بازگشت ایران و آمریکا به مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی تاکید کردند.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه در حاشیه پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، درباره تحولات منطقه‌ای و راه‌های مهار تنش‌ها گفت‌وگو کردند.

نادر زکی، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در این باره اعلام کرد که دو طرف در این دیدار بر لزوم بازگشت آمریکا و ایران به گفت‌وگو و ازسرگیری روند دیپلماتیک از طریق مذاکره تاکید کردند و دستیابی به تفاهم میان دو کشور را تنها راه پایان دادن به بحران جاری دانستند.

عبدالعاطی در این نشست بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، حمایت از راهکارهای سیاسی و افزایش هماهنگی و رایزنی در چارچوب سازوکار چهارجانبه منطقه‌ای تاکید و اعلام کردند که هدف از این اقدامات، کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

وزیران امور خارجه مصر و ترکیه در ادامه، تلاش‌های انجام‌شده و پیشنهادهای مطرح‌شده برای دستیابی به توافقی با هدف مهار تنش‌ها در غرب آسیا را بررسی کردند.

بررسی تحولات یمن و سودان و لیبی

بر اساس بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، فیدان و عبدالعاطی در این دیدار درباره وضعیت یمن و ضرورت حفاظت از نهادهای ملی و دولتی این کشور نیز تبادل نظر کردند.

آنها همچنین حملات به عربستان سعودی را که در بیانیه از آن به‌عنوان کشور برادر یاد شده است، غیرموجه دانستند و محکوم کردند.

در بخش دیگری از این دیدار، تحولات بحران سودان بررسی شد. بدر عبدالعاطی بر ضرورت حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سودان و صیانت از نهادهای ملی این کشور تاکید کرد.

تحولات لیبی نیز از دیگر محورهای گفت‌وگوی وزیران امور خارجه مصر و ترکیه بود. عبدالعاطی در این باره بر اهمیت حمایت از روند سیاسی، پایان دادن به شکاف و اختلافات داخلی و یکپارچه‌سازی نهادهای ملی لیبی تاکید کرد.

مخالفت با حملات رژیم صهیونیستی به سوریه

وزیر امور خارجه مصر در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به تحولات سوریه، بر ضرورت حمایت از ثبات این کشور و حفظ حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی آن تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم فراهم شدن شرایطی برای ایفای مسئولیت‌های دولت سوریه در حفظ امنیت و ثبات کشور تاکید و مخالفت کامل خود را با حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه اعلام کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی در چارچوب سازوکار چهارجانبه منطقه‌ای (شامل مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان) و تشدید تلاش‌های مشترک برای حمایت از راه‌حل‌های سیاسی بحران‌های منطقه‌ای، کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.

منبع: ایرنا