قیمت آپارتمان در برخی مناطق ۱-۹ شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵

به گزارش تابناک؛ نبض بازار مسکن به بررسی فایل‌های فروش آپارتمان در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران اختصاص دارد؛ مناطقی که بخشی از فایل‌های عرضه‌شده در بازار مسکن پایتخت را به خود اختصاص داده‌اند.

در این گزارش، قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی میان‌متراژ با عمر بنای کمتر از ۱۰ سال بررسی شده است تا تصویری از آخرین نرخ‌های اعلامی فروش آپارتمان در این مناطق ارائه شود