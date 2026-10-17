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نتیجه رای کمیسیون امنیت به وزیر پیشنهادی دفاع

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که اعضای این کمیسیون با اکثریت آرا به وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رأی موافق داده‌اند
کد خبر: ۱۳۹۹۱۳۴
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رای حداکثری کمیسیون امنیت ملی مجلس به وزیر پیشنهادی دفاع

به گزارش تابناک؛ حسن قشقاوی درباره نشست امروز شنبه(۲۵ مهرماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: امروز دومین جلسه‌ کمیسیون با حضور وزیر پیشنهادی دفاع و نیروهای مسلح مهرداد اخلاقی برگزار و مسائل مختلفی توسط اعضای کمیسیون در این نشست مطرح شد که در ادامه وزیر پیشنهادی دفاع به آنها پاسخ داد و در نهایت اکثر اعضای کمیسیون به صورت قاطع با برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع موافقت کردند.

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه ۲ ساعت و نیمه که در ادامه جلسه سه ساعت و نیم قبل برگزار شد، وزیر پیشنهادی دفاع و نیروهای مسلح برنامه‌های خود را در خصوص مسائل دفاعی به ویژه صنایع دفاعی کشور تشریح کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه کشور در وسط جنگ با دشمن متجاوز قرار دارد و اهمیت صنعت دفاعی در حوزه موشکی، پهپادی، حوزه راداری، آفندی و پدافندی پرداختن به این موارد و برنامه‌های وزیر پیشنهاد دفاع از اهمیت بالایی برخوردار است و آقای اخلاقی هم حداقل ۱۱ سال فقط در همین حوزه متمرکز بودند و یکی از نیروهای قدیمی وزارت دفاع محسوب می‌شوند.

قشقاوی با اشاره به فعالیت ۴۲ ساله اخلاقی در وزارت دفاع گفت: بر اساس برنامه‌هایی که وزیر پیشنهادی دفاع ارائه دادند، علاوه بر اهمیت دادن به مسائل صنعتی و دفاعی، توجه ویژه به معیشت کارکنان نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش، فراجا و وزارت دفاع و همچنین موضوع ساخت منزل سازمانی برای سلحشوران نیروهای مسلح در برنامه او وجود دارد که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با حداکثر نمایندگان حاضر در کمیسیون با رای مثبت خود با این برنامه‌ها موافقت کردند.

 

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وزیر پیشنهادی دفاع وزیر دفاع ایران مهرداد اخلاقی
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