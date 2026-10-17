پیام تبریک رهبر انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی

رهبر انقلاب اسلامی با صدور پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفتند و از تلاش و افتخارآفرینی این تیم تقدیر کردند.

به گزارش تابناک، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی را تبریک گفتند. در این پیام، این موفقیت ارزشمند به ورزشکاران، مربیان و همه دست‌اندرکاران تیم ملی و همچنین ملت ایران تبریک گفته شده است.

متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران را در مسابقات بین المللی امیدهای جهان در آمریکا، به این قهرمانان افتخار آفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک می گویم.

درخشش جوانان میهن، اهتزاز پرچم شوق انگیز ایران و طنین انداز شدن سرود ملی جمهوری اسلامی در میادین مختلف، تلألو امیدهای ملت به جوانان خود در مسیر تحقق آینده ای درخشان و پرشکوه است.

دعای خیر اینجانب بدرقه راه همه جوانان ایران سرافراز.

سید مجتبی حسینی خامنه ای

۲۵ مهر ۱۴۰۵