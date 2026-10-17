En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

مرز ایران–پاکستان بسته شد

پس از روزها خبر ضدونقیض و تکذیب، مسئولان امروز (۲۵ مهر) تأیید کردند که فعالیت تجاری گذرگاه مرزی ریمدان–گبد از سمت پاکستان بسته شده است؛ با این حال تردد مسافران از این مرز همچنان برقرار است و تاکنون دلیل رسمی بسته‌شدن آن اعلام نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۲۹
| |
3011 بازدید
مرز ایران–پاکستان بسته شد
به گزارش تابناک؛ سید حسین حسینی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری،  عنوان کرد که فعالیت تجاری مرز ریمدان–گبد از امروز صبح بسته شده است، اما تردد مسافران از این گذرگاه ادامه دارد.
 
این در حالی است که طی روزهای اخیر درباره بسته‌شدن گذرگاه مرزی ریمدان–گبد از سوی پاکستان اخبار متناقضی منتشر شده بود و برخی منابع آن را تکذیب کرده بودند.
 
اندیشکده اقبال نیز در فضای مجازی اعلام کرده که در گفت‌وگوی مستقیم صبح امروز محمدحسین باقری، مدیر این اندیشکده، با سفیر پاکستان در تهران، بسته‌شدن این گذرگاه از سمت پاکستان تأیید شده است.
 
گفتنی است فعلاً درباره دلیل بسته‌شدن مرز توسط پاکستان، توضیحی از سوی مسئولان مرتبط دو کشور ارائه نشده است.
 
منبع : فارس
اشتراک گذاری
برچسب ها
بستن مرز مرز ایران و پاکستان مرز ریمدان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
هتل آزادی
گزارش خطا
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
پیام سردار قاآنی در پی درگذشت «ننه عصمت»
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
فال امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۵ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۷۰ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ryb
tabnak.ir/005ryb