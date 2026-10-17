مرز ایران–پاکستان بسته شد

پس از روزها خبر ضدونقیض و تکذیب، مسئولان امروز (۲۵ مهر) تأیید کردند که فعالیت تجاری گذرگاه مرزی ریمدان–گبد از سمت پاکستان بسته شده است؛ با این حال تردد مسافران از این مرز همچنان برقرار است و تاکنون دلیل رسمی بسته‌شدن آن اعلام نشده است.

به گزارش تابناک؛ سید حسین حسینی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، عنوان کرد که فعالیت تجاری مرز ریمدان–گبد از امروز صبح بسته شده است، اما تردد مسافران از این گذرگاه ادامه دارد.

این در حالی است که طی روزهای اخیر درباره بسته‌شدن گذرگاه مرزی ریمدان–گبد از سوی پاکستان اخبار متناقضی منتشر شده بود و برخی منابع آن را تکذیب کرده بودند.

اندیشکده اقبال نیز در فضای مجازی اعلام کرده که در گفت‌وگوی مستقیم صبح امروز محمدحسین باقری، مدیر این اندیشکده، با سفیر پاکستان در تهران، بسته‌شدن این گذرگاه از سمت پاکستان تأیید شده است.

گفتنی است فعلاً درباره دلیل بسته‌شدن مرز توسط پاکستان، توضیحی از سوی مسئولان مرتبط دو کشور ارائه نشده است.

منبع : فارس