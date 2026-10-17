به گزارش تابناک؛ علی مطهری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با عنوان «خطای الهام علی‌اف» به ممنوعیت حجاب دختران دانش‌آموز در جمهوری آذربایجان واکنش نشان داد و با اشاره به میزبانی احتمالی این کشور از سازمان همکاری اسلامی، صلاحیت باکو برای این میزبانی را زیر سؤال برد. او همچنین با یادآوری تجربه حکومت پهلوی هشدار داد که الهام علی‌اف با سیاست‌های خود، از جمله مقابله با احکام اسلام و رابطه نزدیک با اسرائیل، باید منتظر سرنوشتی مشابه شاه باشد.

میزبانی سازمان همکاری اسلامی؛ صلاحیتی زیر سؤال

مطهری در این یادداشت نوشت که جمهوری آذربایجان با اعلام ممنوعیت حجاب برای دختران دانش‌آموز، در حالی قرار است چندی دیگر میزبان سازمان همکاری اسلامی باشد که این میزبانی با اقدام اخیر آن کشور در تضاد است و قطعاً صلاحیت باکو را زیر سؤال می‌برد.

هشدار با تجربه پهلوی؛ بازی با عواطف دینی

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به سرنگونی حکومت پهلوی تأکید کرد که پایه‌های آن رژیم از زمانی لرزید که شاه با غرور گمان کرد نیروهای مسلمان و چپ‌گرا توان سرنگونی او را ندارند و در نتیجه به حذف مظاهر اسلامی روی آورد؛ از تغییر تاریخ اسلامی به تاریخ شاهنشاهی تا ترویج فساد در سینما، تئاتر، دانشگاه و خیابان‌ها. به نوشته او، شاه از این نکته غافل بود که عواطف مذهبی مردم جریحه‌دار شده است و مردم با ندای امام خمینی به خیابان ریختند و بساط رژیم را جمع کردند.

روایت مطهری از درخواست حیدر علی‌اف برای پیوستن به ایران

مطهری در بخشی از یادداشت خود به نقل از مرحوم آیت‌الله هاشمی نوشت که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، حیدر علی‌اف، پدر الهام علی‌اف، از ایران درخواست کرد که سرزمینش به «مادرش ایران» بپیوندد، اما ایران بنا بر مصالحی این درخواست را نپذیرفت. او افزود که خودش به آیت‌الله هاشمی گفته بود ای کاش این پیشنهاد پذیرفته می‌شد و هاشمی تقریباً آن را قبول کرده بود.

سکوت مقامات ایرانی و بیانیه حزب‌الله

مطهری در پایان با انتقاد از آنچه نبود واکنش مقامات جمهوری اسلامی به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان خواند، نوشت: «عجیب است که ما عکس‌العملی از مقامات جمهوری اسلامی در این موضوع ندیدیم، در حالی که حزب‌الله لبنان بیانیه اعتراضی صادر کرد.» او همچنین هشدار داد که علی‌اف با این اقدام، کشورش را به ورطه ناامنی خواهد برد، زیرا به گفته او نمی‌توان با عاطفه دینی مردم بازی کرد.

منبع : جماران