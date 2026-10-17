نیروی دریایی سپاه از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در دومین سوپرنفتکش در پی برخورد با مین دریایی خبر داد؛ نفتکشی که به گفته این نهاد، بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کرد.

به گزارش تابناک، نیروی دریایی سپاه اعلام کرد صبح امروز دومین سوپرنفتکش بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شد.

بر اساس این گزارش، نفتکش مذکور بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کرد و با خاموش‌کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب و راداری خود، قصد عبور از مسیری را داشت که از سوی نیروی دریایی سپاه غیرقانونی اعلام شده است.

برخورد با مین دریایی به انفجار در موتورخانه نفتکش منجر شد و این شناور در محل متوقف شد.