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چگونه با «بلوبیزنس» حساب تجاری بدون ثبت شرکت باز کنیم؟

بلوبیزنس، حساب تجاری جدید بلوبانک برای تفکیک مالی کسب‌وکارهای خرد است که بدون ثبت شرکت، ابزارهایی مانند کارت‌خوان، چک صیادی دیجیتال و لینک پرداخت آنلاین ارائه می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۲۴
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بلو

به گزارش تابناک؛ مدیریت جریان نقدی و تفکیک درآمدهای کاری از هزینه‌های شخصی، همواره یکی از چالش‌های بنیادین صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بوده است.

در سیستم سنتی، راه‌اندازی حسابی مجزا برای تجارت خرد معمولاً نیازمند ثبت رسمی شرکت، طی‌کردن فرایندهای اداری زمان‌بر و مراجعه مکرر به شعب بانکی بود؛ روندی فرسایشی که اغلب مدیران این مشاغل را از شفاف‌سازی ساختار مالی منصرف می‌کرد.

بلوبیزنس چیست؟

بلوبانک در پاسخ به این ضرورت و با هدف سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی خرد، سرویس جدیدی با نام «بلوبیزنس» را عرضه کرده است؛ راهکاری نوین که امکان افتتاح و مدیریت یک حساب تجاری مستقل را بدون پیچیدگی‌های رایج در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

مهم‌ترین مزیت این سرویس، سادگی در فعال‌سازی و فقدان الزام به ثبت شرکت است. کاربران فعلی بلو می‌توانند بدون پرداخت هزینه فعال‌سازی و صرفاً از طریق اپلیکیشن، این حساب تجاری را ایجاد کنند. برای این کار، کافی است در بخش پروفایل روی نام کاربری ضربه زده و گزینه «افزودن حساب کسب‌وکار بلو بیزنس» انتخاب شود تا در عرض چند دقیقه، حسابی مستقل در کنار حساب شخصی افتتاح گردد.

بلوبیزنس برای پوشش تمامی نیازهای دریافت و پرداخت، سبد جامعی از خدمات بانکی را طراحی کرده که هم برای فروشگاه‌های فیزیکی و هم کسب‌وکارهای برخط کارایی دارد.

در بخش تجارت حضوری، متقاضیان می‌توانند اطلاعات پذیرندگی خود را ثبت کرده و پس از تأیید نهایی شاپرک، دستگاه کارت‌خوان اختصاصی خود را درب محل دریافت کنند (امکان دریافت یک دستگاه در فاز کنونی مهیاست و افزایش تعداد آن در دستور کار است).

از سوی دیگر، برای فروشندگان آنلاین که به دنبال حذف فرایند زمان‌بر ارسال شماره کارت و رهگیری فیش‌های واریزی هستند، قابلیت «لینک پرداخت» درون برنامه تعبیه شده است. با ورود به بخش «فروشگاه» و تعیین مبلغ، لینکی اختصاصی تولید می‌شود که مشتریان با استفاده از آن، وجوه را مستقیماً به حساب کاری واریز می‌کنند.

یکی از تحولات کلیدی بلوبیزنس، ورود تمام‌عیار به حوزه اسناد اعتباری از طریق «چک دیجیتال» است. این خدمت بدون نیاز به کاغذ و کاملاً متکی بر بستر آنلاین اجرا می‌شود.

فعال‌سازی دسته‌چک (مشروط به احراز شرایط بانکی) از طریق تب فروشگاه و با ثبت کدپستی میسر است. تمامی مراحل شامل صدور برگ چک به نام ذی‌نفع با مشخصات دقیق، رهگیری وضعیت، استعلام با شماره صیادی، انتقال و نقد کردن آن، همگی بدون نیاز به مراجعه به باجه‌های بانکی مدیریت می‌شوند.

در حوزه نقل‌وانتقال مالی نیز بلوبیزنس ظرفیت عملیاتی بالایی را ایجاد کرده است. به گونه ای که سقف انتقال وجه در این سامانه تا رقم «یک میلیارد تومان» تعریف شده که بسته به ارقام تراکنش، جهت رعایت الزامات نظارتی و امنیتی، ممکن است به احراز هویت ویدئویی یا بارگذاری اسناد تکمیلی نیاز داشته باشد. علاوه بر این، کارت فیزیکی بلوبیزنس کلیه امکانات شبکه شتاب را داراست و انجام خریدهای روزمره مربوط به کسب‌وکار را تسهیل می‌کند.

در نهایت، دستیابی به شفافیت عملکردی با گزارش‌گیری منظم معنا پیدا می‌کند. از طریق منوی «خانه»، صاحبان مشاغل دسترسی بی‌واسطه‌ای به گزارش‌های تفکیک‌شده مالی و کلیه تراکنش‌ها دارند. این حساب همچنین قابلیت اتصال به نرم‌افزارهای حسابداری استاندارد را دارد؛ زیرساختی که به مرور زمان توسعه بیشتری خواهد یافت. ضمن اینکه در تمامی مراحل، شبکه پشتیبانی ۲۴ ساعته «بلولاین» از طریق تماس تلفنی و گفت‌وگوی برخط درون‌برنامه‌ای، آماده رفع ابهامات و پاسخ‌گویی به سوالات فعالان اقتصادی است.

مراحل گام‌به‌گام افتتاح حساب بلوبیزنس

  1. ورود به اپلیکیشن بلو: برنامه بلوبانک را روی گوشی تلفن همراه خود باز کنید.
  2. ورود به بخش پروفایل: در صفحه اصلی برنامه، به تب «پروفایل» بروید.
  3. انتخاب نام کاربری: در بالای صفحه پروفایل، روی نام و نام خانوادگی خود ضربه بزنید.
  4. انتخاب حساب کسب‌وکار: از میان گزینه‌های بازشده، روی «افزودن حساب کسب‌وکار بلو بیزنس» بزنید.
  5. تکمیل اطلاعات و تأیید نهایی: مشخصات خواسته شده مربوط به فعالیت کاری‌تان را تایید کنید تا حساب تجاری شما بدون پرداخت هزینه و در کمتر از چند دقیقه به‌صورت مستقل فعال شود.

 

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بلوبانک بلوبیزنس کسب و کار حساب بانکی
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