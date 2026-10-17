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حواله پایا چیست و چه ساعاتی به حساب واریز می‌شود؟

انتقال وجه از طریق سامانه پایا بر خلاف کارت‌به‌کارت آنی نیست و بر اساس جدول زمان‌بندی بانک مرکزی، در روزهای کاری طی ۴ چرخه (۳:۴۵، ۹:۴۵، ۱۲:۴۵ و ۱۸:۴۵) و در ایام تعطیل تنها در ساعت ۱۲:۴۵ به حساب مقصد واریز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۱۹
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پایا

حتماً برای شما هم پیش آمده که بخواهید مبلغی را به حسابی در بانکی دیگر واریز کنید، اما به دلیل بالا بودن رقم یا کارمزد کمتر، کارت‌به‌کارت گزینه مناسبی نبوده باشد. در این شرایط، سیستم «پایا» دم‌دست‌ترین و مطمئن‌ترین ابزار بانکی است؛ سامانه‌ای که خیلی از ما روزانه با آن سر و کار داریم، اما معمولاً دغدغه اصلی‌مان یک چیز است: این پول دقیقاً کِی می‌نشیند به حساب؟

سامانه پایا چیست و چطور کار می‌کند؟

پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی) زیرساخت اصلی شبکه بانکی کشور برای انتقال الکترونیک وجوه خرد بین‌بانکی است. این سامانه کاملاً «حساب‌محور» طراحی شده؛ یعنی برخلاف کارت‌به‌کارت که آنی تسویه می‌شود، پایا تراکنش‌ها را در صف‌های زمانی مشخص تجمیع کرده و به صورت گروهی انتقال می‌دهد. به همین دلیل هم هست که واریز پایا کمی زمان می‌برد.

سقف انتقال وجه با پایا چقدر است؟

اگر قصد دارید از طریق موبایل یا رایانه شخصی پول جابه‌جا کنید، سقف‌های مشخصی برای کنترل جریان نقدینگی وجود دارد:

  • همراه بانک: سقف هر تراکنش ۲۰۰ میلیون تومان (۲ میلیارد ریال) و سقف مجموع انتقال روزانه ۳۰۰ میلیون تومان (۳ میلیارد ریال).
  • اینترنت بانک: سقف هر تراکنش ۲۰۰ میلیون تومان و سقف مجاز روزانه در مجموع ۳۰۰ میلیون تومان.

جدول زمان‌بندی چرخه‌های واریز پایا

بانک مرکزی فرایند تسویه پایا را در چرخه‌های زمانی ثابتی انجام می‌دهد. اطلاع از این چرخه‌ها کمک می‌کند زمان ارسال حواله را طوری تنظیم کنید که پول سریع‌تر به مقصد برسد:

  • روزهای کاری (شنبه تا پنج‌شنبه): تسویه در ۴ چرخه انجام می‌شود:
    1. چرخه اول: ساعت ۰۳:۴۵ بامداد
    2. چرخه دوم: ساعت ۰۹:۴۵ صبح
    3. چرخه سوم: ساعت ۱۲:۴۵ ظهر
    4. چرخه چهارم: ساعت ۱۸:۴۵ عصر
  • روزهای جمعه و تعطیلات رسمی: تسویه فقط در یک چرخه و راس ساعت ۱۲:۴۵ ظهر انجام می‌گیرد.

یک نکته کاربردی: اگر مثلاً روز کاری ساعت ۲ بعدازظهر حواله پایا ثبت کنید، پول شما در چرخه چهارم یعنی ۱۸:۴۵ پردازش می‌شود و معمولاً با اندکی فاصله زمانیِ فنی میان بانک‌ها، در حساب مقصد خواهد بود. بنابراین اگر عجله دارید، حواستان به فاصله نیم‌ساعته قبل از هر چرخه باشد!

 

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پایا بانک انتقال وجه سامانه پایا سقف انتقال وجه
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