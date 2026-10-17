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بازداشت اغتشاشگران حوادث دی‌ماه در ملکشاهی

اداره‌کل اطلاعات استان ایلام اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) درپی ارسال گزارش‌های مردمی و در ادامه اقدامات خود علیه مزدوران مجری توطئه دشمن جهت برهم زدن امنیت مردم و تخریب اموال عمومی و شخصی، ۱۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان ملکشاهی را که در قالب ۳ تیم جداگانه سازماندهی شده بودند، شناسایی و بازداشت کردند.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۱۵
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وزارت اطلاعات

به گزارش تابناک؛ این مزدوران دشمن در جریان کودتای دی ماه ۱۴۰۴ نیز با اقدامات وحشیانه و تخریبی گسترده خود از جمله تیراندازی به سمت نیروهای حافظ امنیت و مقر پلیس، هدایت اغتشاشگران، تخریب گسترده اماکن دولتی و عمومی و قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد، موجب بروز آسیب و ایجاد ناامنی برای شهروندان شده بودند.  

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل اطلاعات استان ایلام در روز شنبه ۲۵ مهر، از این عوامل مزدور، مقادیری سلاح گرم و سرد نیز کشف و ضبط شده است.

ملت شریف ایران موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

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بازداشت ملکشاهی کودتای دی ماه تخریب اموال عمومی
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