بیانیه ۲۹ کشور، از جمله انگلیس و آمریکا، درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون یافته‌های لندن در خصوص دخالت ایران در حادثه پایگاه «فرفورد»، این اقدام را توطئه‌ای آمریکایی است.

آمریکا پس از «سیلی خوردن از ایران»، در پی همراه کردن کشورهای دیگر با سیاست‌های خود است. آمریکایی‌ها با استفاده از دروغ، فریب و شانتاژ تلاش می‌کنند کشورهای دیگر را با خود همسو کنند.

اتهام زنی آمریکا و دیگر اقدامات در این راستا، را باید در چارچوب تلاش آمریکا برای ایجاد فشار سیاسی و روانی علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد. این نوع رفتارها بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت باشد، از استیصال ترامپ حکایت دارد؛ چراکه تلاش می‌کنند با طرح اتهام‌هایی ساختگی، فضای بین‌المللی را علیه ایران شکل دهند.

در موضوع فلای‌دبی نیز بلافاصله انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفتند، اما وقتی دیدند سندی در اختیار ندارند، سکوت کردند.

این رویکرد نشانه تلاش برای ایجاد فضای روانی علیه ایران است. وقتی اتهامی مطرح می‌شود، باید برای آن سند و مدرک ارائه کنند. نمی‌توان صرفا با طرح ادعا و تکرار آن در رسانه‌ها یا بیانیه‌های سیاسی، کشوری را متهم کرد و انتظار داشت افکار عمومی نیز بدون بررسی، این اتهامات را بپذیرد.

هدف از این اقدامات آن است که ابتدا فضایی علیه ایران ایجاد کنند و سپس از طریق همراه کردن کشورهای دیگر، فشارها را افزایش دهند. در چنین شرایطی، باید نسبت به اهداف پشت پرده این موضع‌گیری‌ها هوشیار بود.

افکار عمومی جهان به‌شدت علیه آمریکایی‌هاست. یکی از اهداف این اقدامات، همراه کردن افکار عمومی دنیا و تحریک کشورها برای مشارکت در جنگی است که آمریکایی‌ها بدون هیچ دلیلی علیه ایران رقم زده‌اند.

آمریکایی‌ها می‌خواهند با فضاسازی و اتهام‌زنی، دیگر کشورها را نیز در مسیر سیاست‌های خود قرار دهند و از این طریق فشار بیشتری بر ایران وارد کنند؛ اما این اقدامات نمی‌تواند آن‌ها را به اهدافشان برساند.

آمریکایی‌ها کور خوانده‌اند؛ نمی‌توانند در این حوزه‌ها کاری از پیش ببرند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی