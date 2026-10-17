قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!

قیمت طلا و سکه امروز مسیر دیگری را انتخاب کرد به طوری که در میان همه‌ی نرخ‌های داخلی، تنها یک رقم رشد کرد و انس جهانی ۶ دلار بالاتر از دیروز اما طلا و هر چهار قطعه سکه، همگی نزولی شد که این یعنی بازار داخلی امروز، در مقابل یک بازار جهانی نسبتاً صعودی، سرخ‌پوش شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز در ساعت ۱ ظهر بار دیگر متحرک شد و تصویری متفاوت از ساعات صبحگاهی خود ترسیم کرد ؛ به طوری که طلای ۱۸ عیار با رشد ۹,۰۰۰ تومانی به ۲۶,۲۴۲,۰۰۰ تومان بازگشت و انس جهانی اما یک پله پایین آمد و به ۴۱۶۰ دلار رسید اما نکته‌ی قابل توجه، چرخش کامل مسیر در بخش سکه‌هاست به طوری که سکه امامی، بهار آزادی، نیم و ربع نسبت به نرخ بسته‌شده‌ دیروز کاهشی شد و این یعنی بازار امروز، دیروز را جبران کرد، اما هنوز به سطوح دیروز نرسیده است.

محرک بازار خاموش شد

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۶,۲۴۲,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۲۶,۲۲۸,۰۰۰ تومان رسید و افت ۱۴,۰۰۰ تومانی را تجربه کرد همچنین قیمت سکه بهار آزادی دیروز ۲۵۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان بود و امروز با۱,۴۵۰,۰۰۰هزارتومان کاهش به ۲۵۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان رسید . قیمت سکه امامی دیروز ۲۶۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۲۶۷,۹۳۵,۰۰۰ تومان رسید و افت۱,۹۸۵,۰۰۰ تومانی را ثبت کرد.

قیمت نیم‌سکه روز گذشته به ۱۴۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان رسید و امروز۶۷۰,۰۰۰هزارتومان ریزش به ۱۴۱,۳۸۰,۰۰۰ رسید همچنین قیمت ربع سکه دیروز ۷۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان بود و امروز با۹۱۰,۰۰۰ تومان به ۷۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان رسید این درحالی است که قیمت اونس طلا دیر.ز ۴۱۶۰ دلار بود که ۶ دلار گرانتر شد و به ۴۱۶۶ دلار رسید.

قیمت طلای ۱۸ عیار با ۶۳ هزار تومان افت در صبح و ۳۰ هزار تومان رشد تا ظهر، در نهایت ۱۴,۰۰۰ تومان پایین‌تر از بسته‌شده‌ی دیروز ایستاد و افت صبحگاهی جبران شد که این روند نشان داد حباب طلای خام به‌سرعت در حال تخلیه کامل نیست.

بازار طلا وارد فاز استراحت شد

پس از رسیدن به ۴۱۷۵ دلار در ساعات صبح، اما انس اکنون روی ۴۱۶۶ دلار است و ۹ دلار عقب‌نشینی کرد که این افت نشان می دهد که انس همچنان ۶ دلار بالاتر از بسته‌شده‌ی دیروز (۴۱۶۰ دلار) قرار دارد بنابراین دلار به کف بازگشت و انس از اوج عقب کشید و سکه‌ها دیروز خود را جبران کردند.

شکاف سکه امامی و بهار آزادی بیشتر شد

قیمت سکه امامی ۲۶۷,۹۳۵,۰۰۰ و بهار آزادی ۲۵۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان شد که این یعنی شکاف ۹ میلیون و ۸۷۵ هزار تومانی اما جالب آنکه با کاهش هر دو، این شکاف کمی کوچک‌تر شده است و این تعدیل نسبی، نشان می‌دهد حباب سکه امامی آرام‌آرام در حال آب شدن است.

اما در میان قطعات سکه بیشترین کاهش چشمگیر مربوط به سکه امامی و ربع سکه بود که نسبت به دیروز ۱,۹۸۵,۰۰۰ هزارتومان و پس از آن ربع سکه با کاهش ۹۱۰,۰۰۰تومانی است که رکوردار بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرد. البته طلای ۱۸ عیار با ریزش ۱۴,۰۰۰تومانی کاهش جزئی را ثبت کرد و تنها رشد بازار نسبت به دیروز به انس جهانی برمی گردد .

گزینه منطقی‌تر در شرایط فعلی بازار

به نظر می رسد وضعیت بازار امروز تصویر یک بازار در حال تنظیم مجد است برای مثال برخلاف صبح که همه‌ سکه‌ها قفل بود اما بین ساعت ۱۱ تا ۱۳ قفل شکست و همه‌ قطعات، ریزش‌های ملایمی را نسبت به دیروز ثبت کرد؛ البته انس از اوج عقب کشید و بازار بعد از چند روز صعود، وارد فاز استراحت و تعادل شده است.

اما برای خریداران و کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند سناریوی محتمل این است که باتوجه به عقب‌نشینی انس از ۴۱۷۵ به ۴۱۶۶ دلار، انتظار می‌رود بازار در روزهای آینده در محدوده‌ی فعلی تثبیت شود و نوسانات به چند صد هزار تومان در روز محدود بماند اما اگر انس بار دیگر بالای ۴۱۷۰ دلار برود احتمال بازگشت سکه‌ها به سطوح بالاتر بیشتر است و سناریو ضعیف تر این است که در صورت ادامه‌ی افت نقره و تضعیف بیشتر تتر می‌تواند به اصلاح ۱ تا ۲ درصدی سکه‌ها منجر شود؛ به‌ویژه در قطعات کم‌وزن که نقدشوندگی پایین‌تری دارند.