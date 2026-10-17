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جعفری آذر در گفت‌و‌گو با تابناک:

خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری

نایب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از طرح خوداظهاری دولت برای افزایش کالابرگ، این اقدام را غیرضروری و موجب تحمیل هزینه و اتلاف وقت مردم دانست و هشدار داد که این روند می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی را افزایش دهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۰۷
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۲۴

خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری

علی جعفری‌آذر، نایب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از اقدام اخیر دولت در زمینه خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، این طرح را غیرضروری و برخلاف انتظاراتی دانست که پیش‌تر درباره حمایت معیشتی از مردم ایجاد شده بود.

وی اظهار کرد: در سال گذشته، هنگامی که دولت موضوع آزادسازی نرخ ارز را مطرح کرد، اعلام شد که برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از این تصمیم، اعتبار کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا از طریق خرید برخی اقلام، به‌ویژه مواد غذایی، بخشی از فشار معیشتی خانواده‌ها کاهش یابد. مجلس نیز از این سیاست حمایت کرد و در بودجه سال گذشته منابع قابل توجهی، بالغ بر ۹۰۰ همت، برای این موضوع در نظر گرفته شد.

جعفری‌آذر افزود: با افزایش نرخ ارز، منابع در اختیار دولت نسبت به زمان اتخاذ این تصمیم افزایش یافته و به گفته وی، اعتبار مربوطه نیز در مقایسه با زمان تصمیم‌گیری اولیه، دو برابر شده است. با این حال، اقدام اخیر دولت برای اجرای خوداظهاری با هدف افزایش کالابرگ، این نگرانی را ایجاد می‌کند که وعده‌های پیشین درباره حمایت معیشتی با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شود.

چرا مردم باید اطلاعاتی را که دولت در اختیار دارد، دوباره ثبت کنند؟

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تعدد سامانه‌های اطلاعاتی کشور تأکید کرد: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تاکنون، سامانه‌های مختلفی برای ثبت و نگهداری اطلاعات جمعیتی، املاک و معاملات، حساب‌های بانکی و پرداخت حقوق ایجاد شده و به‌تدریج ارتباط میان این سامانه‌ها گسترش یافته است.

وی ادامه داد: وقتی چنین زیرساخت‌هایی با صرف هزینه‌های قابل توجه ایجاد شده و اطلاعات مختلف در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد، این پرسش مطرح است که چرا باید مردم بار دیگر برای ارائه اطلاعات و ثبت درخواست به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند؟ اگر اطلاعات موجود کافی نیست، دولت باید مشخص کند نقص کجاست و چرا این مشکل باید با مراجعه حضوری مردم جبران شود.

جعفری‌آذر تصریح کرد: این شیوه نه‌تنها ارزش افزوده مشخصی ندارد، بلکه این تصور را در جامعه ایجاد می‌کند که ممکن است دولت به دنبال خارج کردن برخی افراد از چرخه دریافت حمایت‌های معیشتی باشد؛ تصوری که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.

هزینه ۵۰۰ هزار تومانی و صف‌های طولانی؛ سهم مردم از خوداظهاری چیست؟

وی با اشاره به مراجعات مردم به دفاتر پیشخوان گفت: من این موضوع را با رئیس‌جمهور نیز مطرح کردم. افرادی که برای انجام این فرایند به دفاتر پیشخوان مراجعه می‌کنند، به گفته من، ممکن است حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه کنند و از ساعات اولیه صبح در صف بمانند؛ در حالی که مشخص نیست این مراجعه چه نتیجه‌ای برای آن‌ها خواهد داشت.

جعفری‌آذر افزود: مردم می‌گویند این هزینه را پرداخت می‌کنیم، به این امید که در صورت تأیید درخواست، مبلغ محدودی به اعتبار کالابرگ آن‌ها اضافه شود. در شرایطی که خانوارها با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه‌اند، تحمیل چنین هزینه‌ای برای پیگیری حمایتی که قرار است به بهبود معیشت آن‌ها کمک کند، قابل دفاع نیست.

خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری

این نماینده مجلس با انتقاد از کشاندن مردم روستاها به شهرها برای ثبت اطلاعات در دفاتر پیشخوان اظهار کرد: در مواردی مردم از روستاها به شهر آمده‌اند و از ساعت ۱۰ صبح در صف خوداظهاری کالابرگ ایستاده‌اند. ایجاد چنین صف‌هایی، آن هم در شرایط فعلی، ضرورتی ندارد و ممکن است زمینه بروز تنش و تجمع را نیز فراهم کند؛ موضوعی که از نظر اجتماعی و امنیتی هم قابل توجه است.

مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری اطلاع نداشت

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری درباره این طرح گفت: مشخص نیست چرا این موضوع به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده و چرا نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی، پیش از اجرای آن در جریان جزئیات قرار نگرفته‌اند.

وی افزود: نه وزیر کار و نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توضیح یا گزارش توجیهی مشخصی در اختیار نمایندگان قرار نداده‌اند تا معلوم شود قرار است چه اتفاقی بیفتد و مبنای اجرای این فرایند چیست. وقتی درباره موضوعی با چنین ابعاد اجتماعی تصمیم گرفته می‌شود، انتظار می‌رود دستگاه مسئول پیش از اجرا، دلایل، اهداف و سازوکار آن را برای نمایندگان تشریح کند.

جعفری‌آذر با اشاره به طرح این مسئله در حضور رئیس‌جمهور، استاندار، معاونان و نمایندگان مجلس گفت: در یکی از شهرستان‌ها، مردم به من مراجعه کردند و توضیح دادند که از صبح برای انجام خوداظهاری در صف دفاتر پیشخوان هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که اجرای طرح، بدون توجه کافی به مشکلات مردم و پیامدهای اجرایی آن، می‌تواند دشواری‌های تازه‌ای ایجاد کند.

تذکر قالیباف درباره جامعه هدف کالابرگ چه شد؟

وی در ادامه با اشاره به روند اجرای کالابرگ در گذشته گفت: در زمان طرح موضوع کالابرگ، رئیس مجلس، تذکر داده بود که به‌جای پرداخت یارانه به حدود ۸۰ میلیون ایرانی، می‌توان حمایت را به همان حدود ۷۲ میلیون نفری اختصاص داد که پیش‌تر یارانه نقدی دریافت می‌کردند. با این حال، به گفته جعفری‌آذر، دولت با عجله تصمیم گرفت و کالابرگ را به همه خانواده‌های ایرانی اختصاص داد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اکنون نیز اطلاعات جمعیتی و مالی قابل توجهی در اختیار دولت قرار دارد و دولت به اطلاعات مربوط به گردش مالی سرپرستان خانوار دسترسی دارد. بنابراین، پیش از آنکه مردم را برای ثبت مجدد اطلاعات به دفاتر پیشخوان بفرستد، باید روشن کند چرا از ظرفیت سامانه‌های موجود استفاده نمی‌شود و اشکال دقیقاً در کدام بخش است.

استیضاح میدری به کجا رسید؟

جعفری‌آذر در پایان تأکید کرد که این موضوع را پیگیری خواهد کرد و درباره استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز گفت: تاکنون اتفاق مشخصی در این زمینه رخ نداده و باید منتظر ماند و دید در جلسه علنی روز آینده مجلس چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

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برچسب ها
کالابرگ خوداظهاری کالابرگ علی جعفری آذر یارانه معیشتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
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تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
2
37
پاسخ
طرح من داروردی گرانی برای همه هست کالابرگ واضافه
ان هم باید برا همه باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
گرانی برای همه نیست، برای کسانی هست که زیر خط فقر "" زندگی"" می کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
کالابرگ باید برای همه باشد یکی کمتر و یکی بیشتر ندارد این طرح های دولت برای فرار از پرداخت حق و حقوقات قانونی ملت است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
دریافتی من بازنشسته بیست میلیون هفتصد هزار تومان است،بخاطر هفتصد هزار تومان ب من اضافه کالابرگ تعلق نگرفته،،محض اطلاع آقای پزشکیان و دوستان کارشناسش در همین ماه فقط ی قلم دارو من 17میلیون تومن شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
بابا وقتی وزیر ضعیف باشه از زیر مجموعه اش چه انتظاری دارید و متاسفانه مجلس هم که نماینده دولت هست نه مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
37
پاسخ
در این موج گرانی 500 هزار تومن چه دردی از کسی دوا میکنه که این همه بگیر و ببند داره..ده برابر انرا از جیب مردم خارج میکنند
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
من از کارشناسان با سابقه وزارتخونه هستم تا حالا معاونی ضعیف تر اندایش ندیدم حرف زیاد می زنه ولی عملی و اجرایی صفر هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
2
23
پاسخ
لطفا استیضاح میدری را پیگیری کنید و اگه امکان داره تا اخرش پیگیری کنید و اسامی استیضاح کنندگان رو منتشر کنید متاسفانه وزارتخونه چه باج هایی که نمی دهد که امضا کنندگان استیضاح رو پس بگیرند نمایندگانی که امضای خود را پس می گیرند اعلام کنید تا سیه رو شود هر انکس که در او غش باشه 25 نماینده با خون امضا کرده بودن
شهروند ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
2
22
پاسخ
دولت گفت حق شهروندی چون ارز ترجیحی را برداشت پس بدون هیچ شرطی باید حق شهروندی برای همه ملت ایران باشد و کالا برگ همه ملت ایران افزایش یابد و هیچکس حذف نشود. پول کالا برگ حق شهروندی همه ملت ایران است. حق شهروندی مردم نباید از آنها سلب شود. و این خود اظهاری که همه مردم مسخره اش می کنند باید جمع بشود یکی اینها را به دولت پزشکیان بفهماند. مردم رو مسخره کردن . چرا با عزت نفس مردم ایران اینگونه بازی میکنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
27
پاسخ
به چه فلاکتی افتاده ایم خدایا چرا این روزها تمام نمیشود چرا اوضاع درست نمیشود واقعا حق مان اینجور زندگی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
25
پاسخ
دولت تولیدات داخلی همچون روغن ماشین را به قیمت دلاری به مردم می فروشد
قیمت روغت ماشین در 10 ماه 4 برابر شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
2
21
پاسخ
چندرغاز به مردم بدبخت و بیچاره ایران میدن پدر مردمو در آوردند.
میم ف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
4
9
پاسخ
طرح خود اظهاری یک جور فیلتر هست برای حذف کسانی که شامل طر افزایش کالابرگ هستن ولی به هر دلیلی اظهار نمی کنن . تا هم دولت بگه من کارمو برای افزایش انجام دادم هم خود بخود تعدادی مشمول حذف بشن و هزینه دولت بیاد پایین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
6
پاسخ
تابناک آنگونه که شایسته و بایسته است و وظیفه ملی ورسانه ای می‌باشد ورود دقیق به مسئله لایحه هدفمندی یارانه ها وآنچه که قرار بود ازدل ودرون این لایحه ومنافع آن عموم جامعه منتفع گردد بدرستی پیگیر ‌وبیان نمی کند ازاین لایحه آنچه که تاکنون نصیب جامعه شده حذف تمام یارانه های مستقیم وغیرمستقیم وحذف ارزهای اختصاص یافته وبرگشت این ارزها به خزانه دولت بدون جبران آن برای برای مردم که نتیجه این اقدام دولت افزایش بی رویه قیمتها شده است درحال حاضر هم آنچه مشاهده می شود عدم صداقت لازم درارائه این یارانه ها بطور مستقیم به عموم مردم می‌باشد ودائم درحال اشکال تراسی و ایجاد استرس وچنددستگی در جامعه را باعث گردیده دهک بندی . خوداظهاری وسایرموارددرشان این ملت نیست
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
13
پاسخ
در کافی نت ها، مبلغ صد و پنجاه هزار تومان از مردم ،پول گرفته تا خود اظهاری ،جهت افزایش مبلغ کالا برگ، ثبت شود، واقعا مردم را سر کار گذاشته، دولت وفاق آقای دکتر پزشکیان، ما هم در هنگام انتخابات بعدی ، دولت را سر کار خواهیم گذاشت به پاس خدمات سرکاری دولت وفاق
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