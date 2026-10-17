به گزارش تابناک؛ درگیری‌ها در تعز در آستانه یکسره‌شدن سرنوشت این شهر قرار گرفته است. پس از پیشروی نیروهای ارتش یمن در دروازه‌های غربی و شرقی، تثبیت کنترل بر دروازه شمالی و نفوذ به منطقه راهبردی «صبر الموادم» در حومه جنوبی، آخرین خطوط دفاعی شبه‌نظامیان وابسته به ریاض به طور کامل فروریخته است.

بر اساس این گزارش، فرماندهی نیروهای صنعا هشدار پایانی خود را برای خروج مسالمت‌آمیز شبه‌نظامیان و تحویل شهر بدون خونریزی صادر کرده است، اما برخی جناح‌ها به‌ویژه عناصر وابسته به حزب «الاصلاح» همچنان با تکیه بر وعده‌های عربستان برای تغییر موازنه میدانی، از پذیرش شکست سر باز می‌زنند.

خروج امن برخی فرماندهان و سنگربندی در مناطق مسکونی

نهادهای محلی وابسته به دولت صنعا در تعز تأیید کردند که طی دو روز گذشته، زمینه خروج شماری از فرماندهان نظامی وابسته به ریاض را که پیشنهاد تسلیم و ترک شهر را پذیرفته بودند، به سمت مناطق خارج از کنترل صنعا فراهم و امنیت آنان را تامین کرده‌اند.

در نقطه مقابل، گروه‌های مسلحی که هنوز داخل این شهر ۳ میلیون نفری مانده‌اند، علی‌رغم مخالفت‌های گسترده مردمی با کشاندن نبرد به داخل شهر، در حال تبدیل محله‌ها و خانه‌های مسکونی به خطوط دفاعی و آماده‌سازی برای جنگ شهری هستند. در واکنش به این وضعیت و بنا به درخواست میانجی‌های قبیله‌ای برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان، صنعا ضرب‌الاجلی ۴۸ ساعته به نیروهای باقی‌مانده داد؛ با این حال، جنگنده‌های ائتلاف سعودی همزمان با نزدیک‌شدن به پایان این مهلت، حملات هوایی خود را به حومه تعز تشدید کرده‌اند تا به زعم منابع محلی، پیامی مبنی بر ادامه پشتیبانی هوایی به شبه‌نظامیان برای تداوم جنگ ارسال کنند.

سقوط جبل‌هان و فروپاشی موازنه نظامی در ورودی غربی

از منظر میدانی، تثبیت سیطره نیروهای صنعا بر کوه راهبردی «جبل هان» که بر اکثر محله‌های غربی تعز اشراف دارد، شبه‌نظامیان را در محاصره و تنگنای شدید قرار داده است. جبل‌هان آخرین سنگر مرتفع جناح‌های مسلح در محور غربی به شمار می‌رفت که با سقوط آن، دسترسی این نیروها به دیده‌بانی و آتش مستقیم از دست رفت و شرایط برای نفوذ ارتش یمن در غرب شهر هموار شد.

سه گزینه میانجی‌ها برای جلوگیری از تبدیل تعز به میدان جنگ

همزمان با این تحولات میدانی، شخصیت‌ها و سران قبایل تعز برای مهار بحران و حفظ جان شهروندان دست به میانجی‌گری زده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، میانجی‌ها سه گزینه را در برابر رهبران حزب الاصلاح و گروه‌های مسلح قرار داده‌اند:

۱. تحویل سلاح در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی جهت ادامه زندگی عادی پس از ورود نیروهای صنعا؛

۲. خروج امن به سمت عدن به همراه سلاح‌های فردی و خودروهای خود از طریق گذرگاه‌های مشخص‌شده؛

۳. پذیرش گزینه درگیری و یکسره‌سازی نظامی در صورت رد دو پیشنهاد پیشین.

منابع محلی با هشدار نسبت به عواقب تبدیل شهر پرجمعیت تعز به صحنه جنگ خیابانی، تأکید کردند که نیروهای صنعا اجازه نخواهند داد شبه‌نظامیان از غیرنظامیان و بافت مسکونی شهر به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.

منبع: الاخبار