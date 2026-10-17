قیمت دلار امروز شنبه ۲۵ مهرماه؛ نوسان کاهشی نرخ انواع ارز در بازار

قیمت دلار در بازار آزاد امروز با عقب‌نشینی به کانال ۲۶۴ هزار تومانی رسید، در حالی که نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله سیر صعودی به خود گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز نخستین روز کاری هفته را با عقب‌نشینی قیمت‌ها آغاز کرد؛ روندی که کارشناسان آن را نتیجه مستقیم آغاز مداخله و تزریق ارزی بانک مرکزی در نرخ حاشیه بازار می‌دانند. در این میان، تابلوهای مرکز مبادله ایران تصویری متفاوت را نشان دادند و مسیر صعودی ملایمی را در بخش حواله‌های ارزی ثبت کردند.

عقب نشینی دلار در شروع هفته

معاملات آزاد ارز در آغاز هفته با تمایل به کاهش قیمت کلید خورد و بر این اساس، قیمت دلار آمریکا به کانال ۲۶۴ هزار تومان بازگشت. همراه با اسکناس آمریکایی، سایر ارزهای پرمعامله نیز افت نسبی را تجربه کردند؛ به‌طوری‌که یورو به محدوده ۲۹۶ هزار تومان رسید، درهم امارات در سطح ۷۲ هزار تومان معامله شد، پوند انگلیس روی رقم ۳۵۲ هزار تومان ایستاد و لیر ترکیه نیز با نرخ ۵ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد. ریشه اصلی این مهار قیمتی، به تصمیم بانک مرکزی از چهارشنبه ۸ مهرماه بازمی‌گردد؛ سیاستی که با آغاز عرضه و فروش یک میلیارد دلار به نرخ حاشیه بازار از طریق شعب بانکی، مانع از شکل‌گیری انتظارات صعودی و جهش‌های قیمتی در بازار آزاد شده است.

از حواله های ارزی چه خبر؟

از سوی دیگر، تابلوی مرکز مبادله ایران تصویری خلاف جهت بازار آزاد را به نمایش گذاشت و تالار حواله شاهد رشد ملایم قیمت‌ها بود؛ به‌گونه‌ای که نرخ خرید حواله دلار آمریکا با ۵۳۹ تومان افزایش به ۱۸۰ هزار و ۷ تومان و نرخ فروش آن با رشد ۵۴۳ تومانی به ۱۸۱ هزار و ۴۶۱ تومان رسید.

در تالار ارز ادغامی، حواله یورو نیز نوسان افزایشی ملموس‌تری را ثبت کرد؛ به‌طوری‌که بهای خرید آن با جهش ۲ هزار و ۵۶۴ تومانی روی عدد ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ تومان قرار گرفت و نرخ فروش آن نیز با رشد ۲ هزار و ۵۸۷ تومانی تا سطح ۲۰۴ هزار و ۱۹ تومان بالا رفت.

همچنین در بخش معاملات حواله درهم امارات، نرخ خرید با رشد ۱۴۶ تومانی به رقم ۴۹ هزار و ۱۴ تومان و نرخ فروش آن با ۱۴۸ تومان افزایش نسبت به روز کاری قبل، به ۴۹ هزار و ۴۶۰ تومان رسید.