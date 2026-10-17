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سه ایرانی نامزد بهترین‌های فوتبال آسیا

سه بازیکن ایرانی تیم‌های فوتبال تراکتور، استقلال و شباب الاهلی نامزد بهترین بازیکن هفته آسیا شدند.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۰۲
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بهترین بازیکنان آسیا

به گزارش تابناک؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان دیدار‌های هفته دوم لیگ نخبگان آسیا نامزد‌های کسب عنوان بهترین بازیکن هفته در مناطق غرب و شرق این رقابت‌ها را معرفی کرد که نام سه بازیکن ایرانی در میان برترین‌ها به چشم می‌خورد.

شجاع خلیل‌زاده مدافع تراکتور، حسین گودرزی مدافع استقلال و سردار آزمون مهاجم شباب الاهلی امارات سه بازیکن ایرانی در این فهرست هستند.

این سه بازیکن در پایان دیدار‌های تیم‌های خود در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آوردند و اکنون برای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته نیز رقابت می‌کنند.

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کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین بازیکن لیگ نخبگان آسیا
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