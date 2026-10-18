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لاهوتی در گفت‌و‌گو با تابناک:

مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس، با انتقاد از فرایند خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، گفت: مردمی که پیش‌تر کالابرگ دریافت می‌کردند، نباید برای بهره‌مندی از افزایش اعتبار دوباره درگیر ثبت‌نام و احراز هویت شوند. او همچنین از عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس در تعیین تکلیف طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۹۷
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مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه

مهرداد لاهوتی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از فرایند خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: افرادی که در حال حاضر کالابرگ دریافت می‌کنند، قرار است اعتبار بیشتری دریافت کنند؛ بنابراین چه ضرورتی دارد که همین افراد دوباره ثبت‌نام کنند و مراحل احراز هویت را پشت سر بگذارند؟ به اعتقاد من، این فرایند اضافه است و نتیجه‌ای جز سردرگمی و نارضایتی مردم ندارد.

وی با اشاره به مراجعات مردم در حوزه انتخابیه خود، گفت: در همین هفته که در حوزه انتخابیه حضور داشتم، افراد زیادی از این وضعیت گلایه داشتند و می‌پرسیدند چرا با وجود اینکه پیش‌تر کالابرگ دریافت می‌کردند، اکنون با پیام «مشمول افزایش کالابرگ نیستید» مواجه می‌شوند. اگر دولت قصد دارد اطلاعات مشمولان را پالایش یا بروزرسانی کند، می‌تواند این کار را در فرصت مناسب انجام دهد؛ نه اینکه مردم را در شرایط فعلی معطل نگه دارد و آنها را از فرایند دریافت اعتبار خسته کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه ممکن است وضعیت اقتصادی برخی خانوارها در طول زمان تغییر کرده باشد، افزود: دولت می‌تواند اطلاعات تکمیلی را بررسی کند و در صورت نیاز، مشمولان را در زمان مناسب مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. اما نمی‌توان به بهانه تکمیل اطلاعات، افرادی را که از قبل کالابرگ می‌گرفتند، دوباره درگیر مراحل اداری کرد. من این موضوع را با مسئولان وزارت تعاون نیز مطرح کرده‌ام و امیدوارم با پیگیری‌های لازم، این مشکل برطرف شود.

انتقاد از واگذاری فرایند افزایش کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه

لاهوتی درباره واگذاری موضوع خوداظهاری و افزایش کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه، گفت: سازمان برنامه و بودجه مسئول تأمین منابع و بودجه‌ریزی است، اما بررسی‌های تخصصی درباره وضعیت مشمولان و صحت‌سنجی اطلاعات، باید از سوی دستگاهی انجام شود که مسئولیت و تخصص آن را دارد. اساسا یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و شناسایی مشمولان است.

وی با انتقاد از موضع وزیر تعاون درباره افزایش کالابرگ، تصریح کرد: در جلسه علنی مجلس که رئیس مجلس نیز حضور داشت، درباره افزایش کالابرگ بحث شد و من هم صحبت کردم. به اعتقاد من، از عجایب است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افزایش کالابرگ موافق نباشد؛ چراکه رسیدگی به معیشت مردم در حوزه مسئولیت این وزارتخانه قرار دارد و انتظار می‌رود وزیر در این زمینه از برنامه‌ای حمایت کند که به بهبود وضعیت معیشتی خانوارها کمک می‌کند.

مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه

هیئت‌ رئیسه باید درباره استیضاح میدری تصمیم بگیرد

این نماینده مجلس در ادامه، با انتقاد از نحوه رسیدگی هیئت‌رئیسه به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: معتقدم هیئت‌رئیسه باید آیین‌نامه مجلس را رعایت کند؛ این مسئله فقط به استیضاح میدری محدود نیست و در موارد دیگری نیز چنین وضعیتی دیده شده است.

لاهوتی تأکید کرد: استیضاح و سؤال از وزیر، تابع ضوابط و آیین‌نامه مجلس است و نباید تصمیم‌گیری درباره طرح آن صرفا بر اساس تشخیص شخصی درباره مصلحت انجام شود. ما نمایندگان به دولت رأی داده‌ایم، اما اکنون در ارتباط مستقیم با مردم هستیم و نارضایتی‌های آنها را می‌شنویم. وقتی مردم از عملکرد وزارت تعاون گلایه دارند، نماینده نیز باید بتواند این مطالبات را پیگیری کند. اینکه چند نفر در هیئت‌ رئیسه تشخیص دهند یک استیضاح مطرح نشود، از نظر من قابل قبول نیست؛ موضوعی که در ۱۶ سال حضورم در مجلس، کمتر با آن مواجه شده بودم.

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برچسب ها
مجلس افزایش کالابرگ خوداظهاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه استیضاح میدری
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