قهرمان تکواندو کار کرمانشاهی گفت: هیچ‌چیز با محبت و حمایت مردم کرمانشاه قابل مقایسه نیست و من مدیون این مردم هستم.

«آرین سلیمی» قهرمان تکواندوکار کرمانشاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه که به تازگی دو مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن و رقابت‌های گرندپری تکواندو پاریس ۲۰۲۶ را به کارنامه پرافتخار خود افزوده است، اظهار کرد: حضور مردم و محبت آنها حس بسیار خوبی دارد و هیچ‌چیز با این میزان از حمایت و همراهی قابل مقایسه نیست.

تعداد بازدید : 41 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2415511"> <script type="text/javascript" src="https://cdn.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1399096/2415511?width=700&height=400"></script> </div>

فیلم بالا، روایتی از خوشحالی قهرمان کرمانشاهی در دیدار با مردمی است که برای استقبال از او به میدان آمدند.