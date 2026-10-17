آرین سلیمی در گفتگو با تابناک:
هیچچیز با محبت مردم قابل مقایسه نیست
قهرمان تکواندو کار کرمانشاهی گفت: هیچچیز با محبت و حمایت مردم کرمانشاه قابل مقایسه نیست و من مدیون این مردم هستم.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۹۶| |
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«آرین سلیمی» قهرمان تکواندوکار کرمانشاهی در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه که به تازگی دو مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن و رقابتهای گرندپری تکواندو پاریس ۲۰۲۶ را به کارنامه پرافتخار خود افزوده است، اظهار کرد: حضور مردم و محبت آنها حس بسیار خوبی دارد و هیچچیز با این میزان از حمایت و همراهی قابل مقایسه نیست.
فیلم بالا، روایتی از خوشحالی قهرمان کرمانشاهی در دیدار با مردمی است که برای استقبال از او به میدان آمدند.
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