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قاب مشترک وزیران خارجه در اجلاس OIC
عکس یادگاری شرکت کنندگان در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی(OIC)
کد خبر:
۱۳۹۹۰۹۱
تاریخ انتشار:
۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
17 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۹۰۹۱
|
۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
17 October 2026
|
1192
بازدید
1192
بازدید
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اجلاس OIC
oic
وزرای خارجه
وزیران خارجه کشورها
اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی
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