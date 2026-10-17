روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند سوپر نفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه منجر به انفجار و آتش سوزی شدید شد.

به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: این نفتکش با خاموش نمودن تمامی سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش نمود با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست امریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.