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پیام قاطع سپاه به کشتی‌های متخلف

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند سوپر نفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه منجر به انفجار و آتش سوزی شدید شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۸۹
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سپاه

به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: این نفتکش با خاموش نمودن تمامی سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش نمود با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست امریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.

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سپاه تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه نفتکش ارتش امریکا بستن تنگه هرمز کشتی متخلف انفجار
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