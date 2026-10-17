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کد خبر: ۱۳۹۹۰۸۶
بازدید: ۶۳۴

عکس: جشنواره گیاه‌خواری ۲۰۲۶ تایلند

این جشن سالانه تائوئیستی در نهمین ماه قمری تقویم چینی برگزار می‌شود. در جریان این فستیوال گیاه‌خواریِ نه‌روزه — که به «جشنواره نه خدای امپراتور» نیز شهرت دارد — شرکت‌کنندگان ضمن پرهیز از خوردن گوشت و مصرف غذاهای گیاهی، آیین‌های ویژه تطهیر تن و روان را به جا می‌آورند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل تایلند جشنواره گیاه‌خواری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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