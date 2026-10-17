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کد خبر: ۱۳۹۹۰۸۱
بازدید: ۱۶۲۷
نظرات: ۱

عکس: یورش نظامیانِ شهرک‌نشین به باغ‌های زیتون در کرانه باختری

تصاویر روز جمعه نشان می‌دهد که به دنبال حمله شهرک‌نشینان و متعاقب آن شلیک گاز اشک‌آور توسط نظامیان اسرائیلی، فلسطینیان در میان باغ‌های زیتون پراکنده شدند؛ در این رویداد همچنین یک مرد فلسطینی با شلیک گلوله سربازان مجروح و توسط امدادگران مداوا شد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل شهرک‌نشینان مسلح برداشت زیتون کرانه باختری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱
مرگ بر اسرائیل
پاسخ
2
0