عکس: یورش نظامیانِ شهرک‌نشین به باغ‌های زیتون در کرانه باختری

تصاویر روز جمعه نشان می‌دهد که به دنبال حمله شهرک‌نشینان و متعاقب آن شلیک گاز اشک‌آور توسط نظامیان اسرائیلی، فلسطینیان در میان باغ‌های زیتون پراکنده شدند؛ در این رویداد همچنین یک مرد فلسطینی با شلیک گلوله سربازان مجروح و توسط امدادگران مداوا شد.