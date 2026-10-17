عکس: تیراندازی مرگبار در مدرسه‌ای در آمریکا

شهر «بند» در ایالت اورگان آمریکا در پی تیراندازی یک فرد مسلح در یک دبستان که به جان باختن سه کودک و یک معلم منجر شد، در شوک فرو رفت؛ ضارب نیز با مداخله یکی از اعضای مسلح جامعه کشته شد.