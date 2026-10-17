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دو فینالیست برای ایران در کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان

پیکارهای کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از شب گذشته در لاس‌وگاس آمریکا آغاز شد که ابوالفضل رحمانی و ابوالفضل محمدنژاد نمایندگان وزن‌های ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم راهی فینال شدند.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۷۸
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فینالیست

به گزارش تابناک؛ مرحله مقدماتی روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در پنج وزن ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا، برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم، ابراهیم خواری پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۷ بر یک مغلوب داوینو از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در فینال، خواری به جدول شانس مجدد بازگشت. وی ابتدا باید با موکایدا از ژاپن مبارزه کند و در صورت پیروزی، در دیدار رده‌بندی به مصاف ویزن‌هانت از رومانی خواهد رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی کرم‌پور در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ بیک‌تمیروف از اتریش را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل باتوچینگگله از چین به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. کرم‌پور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد نوردولت سیلبکوف از قزاقستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۲ و ضربه فنی مقابل جیدن جیمز از آمریکا شکست خورد و راهی رده‌بندی شد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار در دور نخست با نتیجه ۷ بر یک مقابل یاگان از ترکیه مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در فینال، افشار به گروه بازنده‌ها بازگشت. وی ابتدا باید با دی لئون ترو از مکزیک مصاف دهد و در صورت پیروزی در ادامه با یپریمیان از ارمنستان مصاف دهد و در صورت گذر از این حریف در مبارزه رده‌بندی با میهال‌چان از رومانی مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر یک بورل جونیور از جامائیکا را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۱ بر ۶ کوراشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. رحمانی در این مرحله مقابل آلتونباش از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی به مصاف ارسلان باگایف از روسیه می‌رود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کوچانوف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از جمهوری آذربایجان گذشت و فینالیست شد. وی در مبارزه فینال با آبرامیشویلی از گرجستان برای کسب مدال طلا مبارزه خواهد کرد.

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فینالیست کشتی آزاد فینال ابوالفضل رحمانی ابوالفضل محمدنژاد
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