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شارژ کالابرگ آبان‌ماه برای کد‌های ملی ۳ تا ۶

کالابرگ خانوارهای با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد. همچنین اعتبار کالابرگ مهرماه تا پایان آبان برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به همراه میوه و سبزیجات معتبر خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۷۷
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کالابرگ

به گزارش تابناک؛ امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای با رقم انتهای کد ملی سرپرستان ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه قرار است برای حدود ۴۰ میلیون نفر مبلغ یارانه از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از مهر ماه افزایش یابد که برای برخی انجام شد.

این افزایش برای بخش اعظمی از جامعه هدف منوط به خوداظهاری آنها در سامانه پنجره واحد دولت شده است که تاکید می‌شود فقط برای افرادی که پیامک این خوداظهاری ارسال شده اقدام به مراجعه و پر کردن فرم کنند.

حذف ارز ترجیحی از دی ۱۴۰۴ و افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی، قیمت بیشتر کالاهای اساسی را چند برابر کرده و بر اساس سند امنیت غذایی، مبلغ کالابرگ باید ماهانه با توجه به نرخ اقلام و نیز نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد.

گفتنی است، اعتبار کالابرگ مهر ماه تا پایان آبان ماه بوده و افراد می‌تواند در این فرصت اقدام به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه میوه و سبزیجات کنند.
منبع: مهر

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