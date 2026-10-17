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فتوا برای سرقت

حکم افراطی و عجیب خاخام اسرائیلی!

خاخام افراطی اسرائیلی با صدور فتوایی جنجالی، سرقت زیتون از فلسطینی‌ها را اقدامی «قانونی و شرعی» خواند. وی با ادعای غصب زمین‌ها توسط اعراب، خواستار گسترش سرقت در کرانه باختری به عنوان یک وظیفه دینی و ملی شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۵۹
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خاخام اسرائیلی

به گزارش تابناک؛ «دُو لیور»، خاخام اسرائیلی افراطی امروز طی فتوایی اعلام کرد که سرقت زیتون فلسطینیان قانونی و شرعی است.
 
او در این فتوا که منجر به جری‌تر شدن صهیونیست‌ها در تشدید اقدامات تروریستی خود علیه فلسطینیان کرانه باختری خواهد شد، خواستار گسترش سرقت در کرانه باختری به عنوان یک وظیفه دینی و “ملی” شد.
 
این خاخام مدعی شد که عرب‌های فلسطین این سرزمین را اصلا نخریده‌اند، بلکه آن را غصب کرده‌اند.
منبع: عصرایران

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خاخام اسرائیلی سرقت فلسطینیان زیتون باغات زیتون فلسطین دُو لیور
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