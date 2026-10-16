نبض خبر
لحظه فروش مجسمه ایرانی به ارزش 280 میلیارد تومان!
یکی از شش مجسمه هیچ اثر پرویز تناولی در حراج تهران به قیمت 280 میلیارد تومان یعنی بیش از یک میلیون دلار در حراج تهران فروخته شد که رکورد فروش یک اثر هنری در ایران را نیز شکست. لحظات برگزاری سریع حراج این اثر که ابتدا 250 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
1
برچسبها:نبض خبر هیچ پرویز تناولی ویدیو حراج تهران
اخبار مرتبط
از ممنوع الخروجی پرویز تناولی برای نشر اکاذیب تا ممنوع الخروجی مجدد برای اختلاف مالی / ارزشگذاری شش میلیون و ششصد هزار دلاری مجسمهها توسط دادگاه
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۶
پولشویی و دیگر هیچ !!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
چه کار فوق العاده ای هست آیا منحصر به فرد است؟ آیا تکرار نشدنی است ؟
البته خیلی از این حراجها مال پولشویی هم هست ! با رد و بدل کردن اینها بین خودشون پولشویی هم می کنند .
هیچ در هیچ . خودش گفته این هیچ است بعد یارو برای هیچ 280 میلیارد پول میده که هیچ بدست بیاورد .
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
با این پول ها فقر رو از مردمان یک روستا از بین می برید . با این پول زندانیای زیادی رو آزاد می کنید . با این پول ماشین صدها بیچاره ای که تو پول لنت ماشینشون موندن رو رو به راه می کنید و ...