En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 6143
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۹۰۵۸
کد خبر:۱۳۹۹۰۵۸
11147 بازدید
نظرات: ۲۶
نبض خبر

لحظه فروش مجسمه ایرانی به ارزش 280 میلیارد تومان!

یکی از شش مجسمه هیچ اثر پرویز تناولی در حراج تهران به قیمت 280 میلیارد تومان یعنی بیش از یک میلیون دلار در حراج تهران فروخته شد که رکورد فروش یک اثر هنری در ایران را نیز شکست. لحظات برگزاری سریع حراج این اثر که ابتدا 250 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر هیچ پرویز تناولی ویدیو حراج تهران
اخبار مرتبط
در میان مردم... بی‌تکبّر
تناولی و فرشچیان در دهه پنجاه شمسی
پروز تناولی مجسمه ساز با وجود صدور جلب سیار در کاناداست
یک پنجم فروش حراج کریستیز به آثار ایرانیان رسید
داستان مجسمه‌هاي تناولي چيست؟
صدور قرار جلب سیار برای پرویز تناولی برای وصول 6.6 میلیون دلار خسارت!
ممنوع‌الخروجی مجدد پرویز تناولی پس از محکومیت به استرداد شش مجسمه میلیون دلاری
از ممنوع الخروجی پرویز تناولی برای نشر اکاذیب تا ممنوع الخروجی مجدد برای اختلاف مالی / ارزش‌گذاری شش میلیون و ششصد هزار دلاری مجسمه‌ها توسط دادگاه
اثر هنری «هیچ» در شهر تورنتو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
4
109
پاسخ
پولشویی و دیگر هیچ !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
یکم بیشتر توضیح می دادید نظر کارشناسی رو هم می گرفتید تا بهتر با اثر آشنا شویم
چه کار فوق العاده ای هست آیا منحصر به فرد است؟ آیا تکرار نشدنی است ؟
افرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
88
پاسخ
البته خیلی از این حراجها مال پولشویی هم هست ! با رد و بدل کردن اینها بین خودشون پولشویی هم می کنند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
2
48
پاسخ
خدا شفابده
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
69
پاسخ
هیچ در هیچ . خودش گفته این هیچ است بعد یارو برای هیچ 280 میلیارد پول میده که هیچ بدست بیاورد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
این مجسمه فقط به یه درد میخوره ، اون هم اینه که بیفتی به جونش و تخریبش کنی ، واقعا لذت بخشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
56
پاسخ
چه هنری!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
پوچ گرایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
10
26
پاسخ
خدا بيشتر به خريدار و فروشنده بده
چه پولهايي دارن.......
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
6
54
پاسخ
با این پول ها فقر رو از مردمان یک روستا از بین می برید . با این پول زندانیای زیادی رو آزاد می کنید . با این پول ماشین صدها بیچاره ای که تو پول لنت ماشینشون موندن رو رو به راه می کنید و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
81
پاسخ
مصداق پولشویی و گسل طبقاتی شدید در شرایط فقر مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
49
پاسخ
پول الکی واضافه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
53
پاسخ
چه جالب! چه پوچ و پر رمز و راز!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر