En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 39
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۹۰۵۶
کد خبر:۱۳۹۹۰۵۶
210 بازدید
نبض خبر

سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید

سعید لیلاز در رونمایی از یک کتاب کریم خان زند را یک لر بی‌سواد خواند که به تعبیر برخ لر را معادل بی‌سواد گرفته و توهین به لرها تلقی شد و به همین دلیل باعث خشم لرها در فضای مجازی شد. برخی نیز تاکید کردند لیلاز صرفاً به کریم خان زند توهین کرده و لر و بی‌سواد دو صفتی پیوسته نبوده و برای توصیف کریم خان به کار برده است. حالا لیلاز در ویدیویی سعی کرده به توجیه اظهاراتش بپردازد. ابتدا ویدیوی اول لیلاز که اسباب این ماجرا شد و سپس ویدیوی توجیهاتش را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید لیلاز لر بی سواد کریم خان زند ویدیو
اخبار مرتبط
ایران هرگز رنگ قحطی را نخواهد دید
روی آنتن شبکه خبر: مشروعیت مان به کف‌اش رسیده!
حمام ارگ كریمخانی
رئیسی به سرنوشت احمدی‌نژاد دچار می‌شود!
آیت الله خامنه‌ای بزرگ ترین استراتژیستی است که ایران به خودش دیده
لیلاز: روسیه به مراتب بدتر از آمریکا است / غارت سرمایه ملی دارد اتفاق می‌افتد
آرامش جز از لوله توپ، جز از این لانچرها و صنایع موشکی بیرون نمی‌آید
لیلاز: اقتصاد ایران از محاصره دریایی آسیب جدی و تعیین‌کننده نخواهد دید
ادعای سعید لیلاز: ایران به پیمان ابراهیم می‌پیوندد!
افشاگری لیلاز: انتشار فایل صوت ظریف سیگنال به آمریکا بود!
پیش بینی حمله اسرائیل به ایران چند روز از قبل از وقوع
دیوانخانه کریم خان زند در شیراز در سال ۱۳۰۵
لیلاز: اگر جرات ندارید در شرایط جنگی از جمهوری اسلامی دفاع کنید، حداقل «زِر» نزنید!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر