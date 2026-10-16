سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید

سعید لیلاز در رونمایی از یک کتاب کریم خان زند را یک لر بی‌سواد خواند که به تعبیر برخ لر را معادل بی‌سواد گرفته و توهین به لرها تلقی شد و به همین دلیل باعث خشم لرها در فضای مجازی شد. برخی نیز تاکید کردند لیلاز صرفاً به کریم خان زند توهین کرده و لر و بی‌سواد دو صفتی پیوسته نبوده و برای توصیف کریم خان به کار برده است. حالا لیلاز در ویدیویی سعی کرده به توجیه اظهاراتش بپردازد. ابتدا ویدیوی اول لیلاز که اسباب این ماجرا شد و سپس ویدیوی توجیهاتش را می‌بینید و می‌شنوید.